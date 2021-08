Neulich beim Gemüsehändler des Vertrauens. Vertrauen, weil dort nur Gurken, Kartoffeln und Fenchel feilgeboten werden, die in hiesiger Erde wachsen. Umso verblüffender, dass sich zwischen dem regionalen Grün ein Korb findet mit gelben Objekten in ovaler Form und der Kennzeichnung: „Honigmelonen“. Also: Südfrüchte aus Schwaben. „Wir haben das mal versucht“, erklärte dazu die Verkäufern, was kaum verwundert. Zwar gibt es noch keine Bananen aus Markdorf oder Tettnanger Datteln, doch das ist nur eine Frage der Zeit – der Dank dafür geht an den Klimawandel.

So ändern sich eben die Zeiten. Noch vor einigen Jahren galt es als Ausdruck von Wohlstand und sozialem Status, wer sich im Feinkostladen eine sogenannte Flugananas leistete, zuckersüß und frisch geerntet, eingeflogen innerhalb weniger Stunden aus tropischen Gefilden und gelandet im heimischen Obstkorb. Der Trick: Die Obstflieger sind inzwischen so oft um den Globus gedüst, sodass auch wir tropische Temperaturen bekommen und bald unsere eigenen Ananas anpflanzen können. Clever, aber auch tückisch – wie der aktuelle Sommer zeigt. Heißt es beim regionalen Händler demnächst doch nicht Flugananas, sondern: Flutananas. (dg)