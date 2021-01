Sturm auf das US-Kapitol - Was wir bisher wissen

Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch eskaliert und haben das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Nach einer aufstachelnden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren.

Randalierer stürmten das Kongressgebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht. Erst Stunden später nahm der Kongress seine Beratungen demonstrativ wieder auf, um Trumps Niederlage bei der Wahl endgültig zu besiegeln. Bei den Unruhen kamen nach Polizeiangaben vier Menschen ums Leben.

Was ist genau passiert?

Am Mittwoch waren Hunderte aufgebrachte Anhänger von Donald Trump zum Kapitol in Washington gezogen. Sie lieferten sich zunächst Gerangel mit den Sicherheitsleuten vor dem Gebäude, bevor zahlreiche der Protestler die Absperrungen durchbrachen und in das Gebäude eindrangen. Laut Roland Nelles, USA-Korrespondent des "Spiegel", seien viel zu wenig Polizisten vor Ort gewesen, "die Einsatzkräfte waren überhaupt nicht vorbereitet". Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt. Die Lage war zunächst unübersichtlich.

Auf Bildern des Senders CNN war zu sehen, wie Demonstranten Fensterscheiben zerschlugen und sich so Zugang zum Gebäude verschafften. Auf einem anderen Bild posierte ein Demonstrant im geräumten Senatssaal mit erhobener Faust auf dem Platz des Kammervorsitzenden.

Abgeordnete, die sich in Sicherheit gebracht hatten, meldeten sich über die sozialen Medien oder per Telefonschalten im nationalen Fernsehen zu Wort. Der republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger etwa nannte die Vorgänge bei CNN „ekelhaft“ und „absolut verabscheuungswürdig“.

Donald Trump selbst sah sich gezwungen die Nationalgarde zu mobilisieren, außerdem seien nach Medienangaben POlizisten aus anderen Bundesstaaten herbeigezogen woirden. Nach Stunden beruihgte sich die Lage.

Wie kam es zu der Gewalt und dem Chaos?

Donald Trump hatte seine Anhäger zuvor mit einer Rede angeheizt. Kurz vor dem Start der Kongresssitzung war er in der Nähe des Kapitols vor seinen Unterstützern aufgetreten. Trump wiederholte seine haltlosen Wahlbetrugsbehauptungen. Er rief seine Anhänger in der Rede dazu auf, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.

Er forderte Zehntausende anwesende Unterstützer dazu auf, sich den "Diebstahl" der Wahl nicht gefallen zu lassen. Dem Aufruf folgten Hunderte. Der "Washington Post" zufolge waren Angehörige von rechten Gruppen unter den Demonstranten, die die Menge weiter aufstachelten.

Wie viel Tote hat es gegeben?

Bei den Ausschreitungen sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei am Mittwoch im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben, sagte der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, in der Nacht zu Donnerstag. "Darüber hinaus wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten."

Contee machte keine Angaben dazu, wer die Frau war, die im Kapitol angeschossen wurde. "Das ist ein tragischer Vorfall, und ich kondoliere der Familie und den Freunden des Opfers", sagte er. Der Vorfall werde intern von der Polizei untersucht. Unklar blieb auch, um welche medizinischen Notfälle es sich handelte.

Contee sagte weiter, bei den Zusammenstößen seien mindestens 14 Polizisten verletzt worden, zwei davon schwer. Einer der Schwerverletzten sei von Demonstranten in die Menge gezogen und dort angegriffen worden. Der zweite habe erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten, als er von einem Projektil getroffen worden sei.

Contee sagte, zwei Rohrbomben seien gefunden worden. In einem Fahrzeug seien außerdem Molotow-Cocktails entdeckt worden. Bis zum Abend habe die Polizei 52 Personen festgenommen - vier wegen verbotenem Waffenbesitz und 47 wegen Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre, die um 18.00 Uhr Ortszeit in Kraft trat. Die Hälfte dieser Festnahmen seien auf dem Gelände des Kapitols erfolgt.

Weshalb das Kapitol - und warum an diesem Tag?

Das US-Repräsentantenhaus und der Senat waren dort am Mittwoch zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen. Dies ist üblicherweise eine Formalie im Nach-Wahl-Prozedere der Vereinigten Staaten.

Diverse Republikaner aus beiden Kongresskammern hatten jedoch angekündigt, Einspruch gegen die Resultate aus mehreren US-Bundesstaaten einzulegen - angetrieben durch Trumps unbelegte Betrugsbehauptungen. Er hatte wiederholt davon gesprochen, Biden haben ihm den Wahlsieg "gestohlen".

Trump-Unterstützer versuchen eine Absperrung vor dem Kapitol zu durchbrechen. (Foto: John Minchillo / DPA)

Hat der wütende Mob etwas erreicht?

Aussicht auf Erfolg hat die politische Störaktion nicht. Beide Kongresskammern müssten einem Einspruch zur Wahl zustimmen, was angesichts der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus als ausgeschlossen gilt.

Wie reagierte Trump selbst?

In einer ersten Reaktion rief er die Menschen auf, friedlich zu bleiben. Und das, obowhl er mit seiner Rede den Protest erst möglich gemacht hatte.

Zahlreiche Politiker hatten ihn eindringlich aufgefordert, die Ausschreitungen sofort zu stoppen. Die ehemalige Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Alyssa Farah, schrieb auf Twitter an Trump gerichtet: „Verurteilen Sie das jetzt, Donald Trump - Sie sind der einzige, auf den sie hören werden. Für unser Land!“

Später forderte Trumpdie Demonstranten vor dem Kapitol dazu auf, abzuziehen. Er verstehe den Ärger über den Ausgang der Wahl, "aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen", sagte Trump am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. "Wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben." Niemand dürfe verletzt werden, mahnte er.

Es sei eine harte Zeit, es habe Betrug bei der Präsidentschaftswahl gegeben. Man habe ihm und seinen Anhängern die Wahl gestohlen, behauptete der abgewählte Präsident - erneut ohne jeden Beleg. "Ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber geht nach Hause." Trump sagte an die Adresse der Protestler: "Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes."

Trumps Tweet wurde noch am Abend von Twitter wegen umstrittener Aussagen mit einem Warnhinweis versehen.

Trumps Tochter Ivanka nannte die Teilnehmer der Proteste auf Twitter "Patrioten". Nach kritischen Kommentaren löschte sie den Tweet und konkretisierte: "Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werde."

Bekam er Unterstützung von seinem Vize Pence und Ex-Präsident George W. Bush?

US-Vizepräsident Mike Pence wurde sehr viel deutlicher als Trump. „Friedlicher Protest ist das Recht jedes Amerikaners, aber dieser Angriff auf unser Kapitol wird nicht toleriert werden und jene, die daran beteiligt sind, werden mit der ganzen Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen.“

Pence hatte die Kongresssitzung vor der Unterbrechung geleitet. Trump hatte ihn direkt dazu aufgerufen, sich gegen die Zertifizierung des Wahlergebnisses zu stellen - entgegen der gesetzlichen Vorgaben. Pence wies dieses Ansinnen jedoch zurück.

"So werden Wahlergebnisse in einer Bananenrepublik angefochten - nicht in unserer demokratischen Republik", betonte derweil Ex-Präsident George W. Bush Jr. Zugleich kritisierte der Republikaner den scheidenden Präsidenten und seine Unterstützer in der Partei - ohne sie jedoch beim Namen zu nennen "Ich bin entsetzt über das rücksichtlose Verhalten einiger politischer Anführer seit der Wahl", schrieb Bush. Den Sitz des US-Parlaments hätten Menschen gestürmt, die durch "Unwahrheiten und falsche Hoffnung" aufgestachelt worden seien.

Nach den Ausschreitungen wollen sich außerdem mehrere republikanische Senatoren nicht länger gegen den Wahlsieg von Joe Biden stemmen. Die Volksvertreter Steve Daines aus Montana, Mike Braun aus Indiana und Kelly Loeffler aus Georgia erklärten, im Lichte der Gewalt von ihren geplanten Einsprüchen gegen die Beglaubigung des Wahlergebnisses abzusehen.

Wie reagierte Trumps gewählter Nachfolger Joe Biden?

Biden verurteilte die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol in Washington scharf. "Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen", sagte er am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Die Gewalt müsse enden. Biden rief Trump dazu auf, sich in einer Fernsehansprache an die Nation zu wenden. Trump müsse eine Ansprache halten, um seinem Eid nachzukommen und die Verfassung zu verteidigen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wurde inmitten der Proteste eine Person angeschossen. In welchem Zustand sie sich befinde, sei unklar, die genauen Details zu dem Vorfall ebenfalls, berichtete AP. Der Nachrichtensender CNN berichtete, eine Frau werde wegen Schusswunden in der Brust behandelt. Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf Sicherheitskräfte zudem von mehreren Verletzten.

Wie sind die Reaktionen aus Deutschland?

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte das Geschehen und forderte auf Twitter, "Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten." Er warnte: "Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen."

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) January 6, 2021

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bezeichnete die Vorfälle als "unerträglichen Anschlag auf die Demokratie". Die Bilder seien verstörend, schrieb Scholz auf Twitter. Präsident Donald Trump habe das Land tief gespalten.

Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Kandidat für den CDU-Vorsitz sieht die Republikaner vor einer Grundsatzentscheidung. "Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, an dem die Republikaner sich entscheiden können zwischen Demokratie und Trump", twitterte er. Trump habe gegen die Institutionen der Demokratie gehetzt.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sprach von "Attacken fanatisierter Trump-Anhänger" auf das US-Kapitol. Diese schmerzten jeden Freund der USA, twitterte Laschet, der sich ebenfalls um den CDU-Vorsitz bewirbt. "Wer mit Sprache Populismus und Polarisierung sät, erntet Hass und Gewalt."

Was sagen Politikerinnen und Politiker anderer Länder?

Als einer der ersten Staatschefs verurteilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die gewaltsamen Ausschreitungen. "Wenn in einer der ältesten Demokratien der Welt die Anhänger eines scheidenden Präsidenten mit Waffeneinsatz die legitimen Ergebnisse einer Wahl in Frage stellen, dann wird das universelle Prinzip 'ein Mensch, eine Stimme' attackiert", sagte Macron in einer auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. "Heute stellt sich Frankreich mit Kraft, Inbrunst und Entschlossenheit an die Seite des amerikanischen Volkes."

Auch der britische Regierungschef Boris Johnson reagierte entsetzt. In der Nacht schrieb Johnson auf Twitter von "schändlichen Szenen im US-Kongress". "Die Vereinigten Staaten stehen in aller Welt für Demokratie, und nun ist entscheidend, dass es zu einer friedlichen und geordneten Machtübertragung kommt." Johnson hatte in der Vergangenheit seine guten Beziehungen zu Trump häufig zur Schau gestellt. Der abgewählte US-Präsident hatte Johnson einst als "britischen Trump" bezeichnet. Johnson wiederum wird vorgeworfen, dass er Trumps Festhalten an der Macht bisher nicht ausreichend kritisiert hat.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz bezeichnete die Randale als "inakzeptablen Angriff auf die Demokratie". "Schockiert über die Szenen in Washington", twitterte Kurz auf Englisch. Nun müsse eine friedliche und geordnete Machtübergabe gesichert werden.

Ähnlich äußerte sich Israels Oppositionsführer Jair Lapid: "Ich bin tief betrübt und schockiert von den Bildern aus den Vereinigten Staaten." Seine Gedanken seien bei all seinen Freunden in Washington. "Wir hoffen, dass Ordnung wiederhergestellt und die Machtübergabe abgeschlossen wird. Amerika muss wieder dahin zurückkehren, ein Vorbild für Demokratie in aller Welt zu sein."

Auch die Spitzen der Europäischen Union reagierten bestürzt. "In den Augen der Welt scheint es, als stünde die amerikanische Demokratie heute Abend unter Belagerung", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf Twitter. "Dies ist ein beispielloser Angriff auf die US-Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat."

"Dies ist nicht Amerika", schrieb Borrell weiter. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 3. November müsse "vollständig respektiert werden". Er schließe sich den Worten des gewählten Präsidenten Joe Biden an, fügte Borrell hinzu: "Die Stärke der US-Demokratie wird über extremistische Einzelpersonen triumphieren."