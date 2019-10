Studie: „Fridays for Future“ in der Mitte der Gesellschaft angekommen

Sebastian Koos ist Juniorprofessor für „corporate social responsibility“ (soziale Unternehmensverantwortung) an der Universität Konstanz. Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Mannheim hat er die gesellschaftliche Unterstützung für die „Fridays for Future“-Bewegung (FFF) untersucht. Für ihre Studie „Vom Klimasteik zur Klimapolitik. Die gesellschaftliche Unterstützung der „Fridays for Future“-Bewegung und ihrer Ziele“ haben die Wissenschaftler das „German Internet Panel“ (GIP) ausgewertet. Das GIP ist eine repräsentative Längsschnittstudie, die an der Universität Mannheim durchgeführt wird. An der Befragung im Mai 2019 nahmen 4824 zufällig ausgewählte Befragte zwischen 18 und 78 Jahren teil. Vivien Götz hat Koos zu den Ergebnissen der Studie befragt.

Herr Koos, „Alles Schulschwänzer“ ist einer der gängigsten Vorwürfe gegen die „Fridays for Future“-Bewegung. Wer geht da jede Woche auf die Straße?

Am Anfang wurde die Bewegung zu einem großen Teil von Schülern getragen, inzwischen hat sich das verändert. Am 20. September waren auch viele Studierende, Familien und Rentner auf der Straße. Die Schüler wehren sich sehr vehement gegen den Vorwurf des Schwänzens. In unseren Befragungen während der Proteste haben wir auch gefragt, wie oft die Schüler sonst schwänzen und haben festgestellt: 88 Prozent haben im Jahr vor den Demos entweder gar nicht oder maximal dreimal Schule geschwänzt. Und es war auffällig, dass viele der Schüler schon zuvor politisch aktiv waren.

Ist „Fridays for Future“ inzwischen eine Massenbewegung?

Ich würde sagen: Ja. Eine Bewegung wird dann zu einer breiten gesellschaftlichen Bewegung, wenn die Unterstützung für das Anliegen über unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hinweg groß ist. Das muss nicht mal bedeuten, dass jeder zu den Demonstrationen geht, aber einfach, dass die Akzeptanz für die Ziele der Bewegung relativ hoch ist. Das ist hier der Fall. Viele Eltern, Rentner, aber auch Wissenschaftler und Unternehmer haben sich mit der Bewegung solidarisiert. Die Bewegung ist in der Mitte angekommen. Und das hat sie sehr schnell geschafft.

Wie groß ist der Einfluss von FFF auf die Bevölkerung?

Der Rückhalt ist wie gesagt überraschend groß. In unserer Umfrage haben 58 Prozent aller Befragten haben Verständnis für die Schulstreiks. Es gibt auch einen relativ großen Anteil an Menschen, der bereit ist, selbst an Demonstrationen teilzunehmen, was auch am 20. September sichtbar wurde. Viele sind mittlerweile auch bereit im Privaten Veränderungen zu vollziehen. 18 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihren Lebensstil seit Jahresbeginn stark verändert hätten, immerhin 40 Prozent haben zumindest „etwas“ verändert, um nachhaltiger zu leben. Was sich aber durch all die Bereiche zieht, die wir abgefragt haben, ist eine Spaltung zwischen Jung und Alt. Diese Spaltungslinie ist neu und deutlich stärker als beispielsweise bei der Rentenpolitik, wo es für die jüngeren Generationen ja auch potentiell Grund zum Unmut gäbe. Außerdem zeigt sich, dass Frauen in der jungen Klimabewegung stärker engagiert sind.

Sie schreiben in Ihrer Studie, dass die Deutschen dem Thema Klimawandel lange wenig Bedeutung beigemessen haben. Warum hat sich das ausgerechnet mit FFF geändert?

In Deutschland gibt es seit einigen Jahren eine aktive Klimaschutzbewegung. Sie hat sich aus der Umweltbewegung herausgebildet und versucht das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Meistens mit weniger Erfolg als FFF . Meiner Meinung nach gibt es vier Faktoren, die ganz entscheidend für den Erfolg von FFF verantwortlich sind: Erstens Greta Thunberg als Einzelkämpferin und Vorbild, die gerade auch jungen Frauen eine große Identifikationsfläche bietet. Zweitens, dass die Bewegung so jung ist und plötzlich eine Gruppe politisiert wird, der man politisches Engagement auch lange nicht zugetraut hat. Drittens natürlich die Taktik des Schulstreiks. Man kann dazu stehen wie man will, ich bezweifle, dass die FFF und damit die Klimakrise ohne die Schulstreiks derart viel Aufmerksamkeit erhalten hätte. Viertens, natürlich die Temperaturentwicklung der letzten Jahre, die heißen Sommer, die das Thema nachweislich präsenter gemacht haben.

Am Tag des globalen Klimastreiks wurde in Deutschland in über 500 Gemeinden gestreikt, auch in direkter Nachbarschaft. Ist diese Zersplitterung der Schwachpunkt der Bewegung?

Die Bewegung war ja von Anfang an relativ dezentral und lokal organisiert, das ist keine neue Entwicklung. Dadurch unterschätzen manche sicher, wie breit die Unterstützung für FFF ist. Insgesamt sehe ich die vielen lokalen Gruppen aber als Vorteil. Diese Bewegung ist, wie die meisten sozialen Bewegungen, nicht aus einem Guss und hat keinen zentralen Träger. Sie nutzt die neuen Medien und technischen Möglichkeiten aber sehr geschickt, um sich zu vernetzen, abzustimmen und zu organisieren. Dadurch wird aus den vielen, lokalen Gruppen sogar ein Vorteil, da man nicht unbedingt in die großen Städte reisen muss, um sich einzubringen und zu demonstrieren. In unserer Studie haben immerhin 48 Prozent der Befragten angegeben, dass sie auf jeden Fall oder wahrscheinlich an einer Demonstration teilnehmen würden, wenn in ihrer Umgebung eine stattfinden würde.

Was hat FFF denn bisher erreicht?

Das größte Verdienst dieser jungen Klimabewegung ist sicher, dass sie das Thema Klimaschutz ganz oben auf die politische Agenda gesetzt haben und zunehmend alle politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen auch im Hinblick auf ihre Klimawirkung bewertet werden. Die Menschen diskutieren deutlich mehr über die Klimakrise als vor den Protesten. Außerdem konnten wir in unserer Studie zeigen, dass der Anteil der Menschen, der die Klimakrise als Bedrohung wahrnimmt, im Vergleich zu 2017 gestiegen ist.

Sie stellen in ihrer Studie die Frage „Kann aus den Klimastreiks eine neue Politik entstehen mit Klimaschutz als zentralem Ziel“? Wie würden Sie diese Frage vor dem Hintergrund des Klimapakets beantworten?

Die Regierung ist auf jeden Fall unter Druck geraten. Ein paar wichtige Weichen sind gestellt worden, in den einzelnen Ressorts gibt es die Möglichkeit auch kurzfristig Klimaschutzmaßnahmen zu verschärfen. Bei den Verhandlungen um das Klimapaket ging es um viel, es wurde offensichtlich hart um die Ergebnisse gerungen, aber am Ende wurden keine allzu weitreichenden Maßnahmen beschlossen. Basierend auf den Ergebnissen unserer Studien glaube ich, dass es gerade jetzt dafür eine riesige Chance gegeben hätte. . Der Druck von der Straße ist hoch und die Unterstützung für eine progressivere Klimapolitik in der Bevölkerung groß.

Die Aktivisten sind herb enttäuscht vom Klimapaket der großen Koalition. Werden die schleppenden politischen Reaktionen die Bewegung langfristig demoralisieren?

Mit Prognosen tun wir Sozialwissenschaftler uns schwer, aber es scheint wahrscheinlich, dass die lokalen Strukturen und Gruppen, die sich jetzt gebildet haben nicht einfach wieder verschwinden. Die Bewegung formuliert ja, parallel zu dem, was auf Bundesebene geschieht, auch lokalpolitische Forderungen, adressiert Unternehmen und will auf allen Ebenen Mitgestalten. Aber natürlich kann man auch nicht jede Woche derartige Massen mobilisieren, wie wir das letzten Freitag gesehen haben. Außerdem steht die Bewegung unter einem gewissen Professionalisierungsdruck. Es bleibt abzuwarten, wie die jungen Menschen mit diesen Herausforderungen umgehen werden.

Mit „Scientists for Future“ stellen sich auch Wissenschaftler hinter die Bewegung. Gefährdet diese Politisierung die Objektivität, die gute Wissenschaft eigentlich auszeichnen sollte?

Diese Frage habe ich mir auch persönlich gestellt. Nun, es gibt einen ungewöhnlich breiten wissenschaftlichen Konsens über den menschengemachten Klimawandel und seine, nur zum Teil absehbaren, fatalen Folgen. Wenn man weiß, dass ein fahrender Bus hinter der nächsten Kurve über eine Klippe fällt, dann würden die meisten es wohl als Ihre Pflicht sehen, den Fahrer und die Insassen zu warnen. Nun warnen Forscher die Fahrer – sprich Politiker – schon seit drei Jahrzehnten langsam zu fahren, um die Kurve noch zu kriegen. Wie lange die Fahrt noch dauert können wir nicht ganz genau bestimmen, aber die Klippe kommt näher und wir alle sitzen mit im Bus. Gute Wissenschaft bedeutet dann eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse in die Politik zu tragen, und manchmal, wenn der Fahrer nicht einlenkt, eben auch „auf die Straße“.