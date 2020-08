Streit um Erdgas führt zu neuen Spannungen

Eugen Abler zieht nach 43 Jahren einen Schlussstrich und verlässt die CDU. Sonderlich überraschend kommt seine Entscheidung nicht, weil der Bodnegger die Partei schon lange kritisiert. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Auftritte bei den CDU-Bundesparteitagen, wo er zuletzt 2018 in Hamburg heftige Kritik erntete, nachdem er eine Unterschrift unter den UN-Flüchtlingspakt als „Landesverrat“ bezeichnet hatte. So wie sich die CDU in den vergangenen Jahren verändert hat, biete sie den Konservativen keine Heimat mehr.