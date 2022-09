Streit um den Sprachunterricht für die Kleinsten

Wer einmal im Ausland gelebt hat, weiß: Ohne Sprachkenntnisse ist alles nichts. Sprache gilt als Schlüssel für erfolgreiche Bildung und gute Integration. Hierzulande sorgen die sogenannten Sprach-Kitas dafür, dass schon die Jüngsten gut Deutsch lernen. Doch ausgerechnet diese Sprach-Kitas sind nun zum politischen Zankapfel geworden. Grund ist die Entscheidung der Ampel-Koalition, das Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ nicht über 2022 hinaus fortzusetzen.

Die Opposition jedenfalls reagiert scharf auf den Plan: Damit werde eindeutig an der falschen Stelle gespart, heißt es aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Herkunftsbedingte Unterschiede könnten sich dadurch verhärten, sagt der CDU-Abgeordnete Axel Müller. „Das kann nicht im Sinne der Kinder sein.“

Forscher sehen Nutzen der Förderung

Die Sprach-Kitas sind ein Erbstück der vorherigen, unionsgeführten Bundesregierungen. Seit elf Jahren unterstützt der Bund mit verschiedenen Programmen die Sprachförderung von Kindern, die keine Muttersprachler sind. Zuletzt wurden laut Familienministerium dafür jährlich 200 Millionen Euro ausgegeben. Im Jahr 2021 gab es bundesweit mehr als 6000 Sprach-Kitas, 1000 weitere sollten im Zuge des „Corona-Aufholprogramms“ aufgenommen werden. Mehr als 500 000 Kinder und ihre Familien haben nach Regierungsangaben bereits das Förderprogramm durchlaufen.

Auch wenn die Ampel-Koalitionäre selbst die Sache anders sehen – leicht fällt es ihnen derzeit nicht, das Ende des Förderprogramms „Sprach-Kita“ zu begründen. 2021 hatten rund 1,6 Millionen Kinder unter fünf Jahren einen Migrationshintergrund, das sind etwa 40 Prozent der Unter-Fünfjährigen. Die geflüchteten Kinder aus der Ukraine sind in dieser Zahl natürlich noch nicht berücksichtigt. Viele von ihnen verstehen Deutsch nur schlecht und sprechen es nicht. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen aber, wie wichtig es für den schulischen Erfolg von Kindern ist, Defizite in der deutschen Sprache möglichst frühzeitig auszugleichen. Leisten die Sprach-Kitas diese Aufgabe? Eindeutig ja, urteilen Forscher, die das Projekt begleitet haben.

Verunsicherung bei Einrichtungen und Fachkräften

Aus den Evaluationsergebnissen gehe hervor, „dass für Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache der Besuch einer Sprach-Kita ein entscheidender Wegbereiter zur Sprachförderung im Deutschen sein kann“, argumentiert Katharina Kluczniok, Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Freien Universität Berlin. „Damit konnte eine wichtige Weichenstellung für den Bildungserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe gelegt werden, auf der weiter aufgebaut werden kann“, so Kluczniok.

Dass das Programm erfolgreich ist, bestreitet auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) nicht. Sie wehrt sich vielmehr gegen den Vorwurf aus der Unionsfraktion, dass die Ampel der vorschulischen Sprachförderung den Geldhahn zudrehe.

Das sei nicht der Fall: Ihr Ministerium werde in den Jahren 2023 und 2024 jeweils zwei Milliarden Euro für die Qualität der Kitas bereitstellen, sagte Paus bei der Bundestagsdebatte über den Haushalt. Ein Teil davon soll in Sprachförderung fließen. Doch damit drohen die Sprach-Kitas zu enden, ohne dass klar ist, wie ein neues Modell aussieht und ob es ebenso gut funktioniert. Das sorgt für große Verunsicherung bei den Fachkräften, den Einrichtungen und Trägern.

Zwist zwischen Bund und Ländern

Die Länder seien dazu angehalten, mit den insgesamt vier Milliarden Euro aus dem Kita-Qualitätsgesetz die Sprachförderung in den Kitas weiter zu stärken, heißt es aus dem Familienministerium. Bereits im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien dieses Ziel vereinbart. Ein Problem: Mit den Ländern war es in der Vergangenheit immer wieder zu Zwist gekommen, weil einige die Mittel des Bundes genutzt haben, um Kitas beitragsfrei zu machen – anstatt in die Qualität der Betreuung zu investieren.

Was die Sprach-Kitas von anderen Kitas unterscheidet, ist: Sie konnten eine Fachkraft anstellen, die den Erzieherinnen und Erziehern dabei hilft, die sprachliche Bildung der kleinen Kinder in den Kita-Alltag zu integrieren. Dass dies als Erfolgsmodell gewertet werden kann, bestätigt die Wissenschaftlerin Kluczniok: Die Sprach-Kitas zeichneten sich – trotz herausfordernder Ausgangsbedingungen – „durch eine qualitativ hochwertige Sprachförderung“ aus, sagt sie.

Unmut auch in der Ampel

Die rund 8000 Fachkräfte, die dies geleistet hätten, würden jetzt einfach im Regen stehen gelassen, kritisiert die CDU-Politikerin Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. „Statt Planungssicherheit bekommen sie zu spüren, dass sie dieser Bundesregierung nicht einmal eine Übergangslösung wert sind.“ Ihr Fraktionskollege Müller vermutet, „dass die Parteien links der Mitte mit gezielter Hilfe und spezifischer Expertise grundsätzlich fremdeln“. „Nicht von ungefähr waren es genau diese Parteien – SPD und Grüne –, die in Baden-Württemberg vor etwa zehn Jahren die sogenannten Förderschulen abgeschafft haben“, sagt er.

Doch selbst innerhalb der Ampel-Koalition und bei Verbänden wird Unmut über das Förder-Aus für die Sprach-Kitas laut. Der SPD-Abgeordnete Erik von Malottki warf Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor, „die Öffentlichkeit zu täuschen“, weil er den Eindruck erwecke, „als würde es zusätzliches Geld“ geben.

In einem offenen Brief appellierten unter anderem der Städte- und Gemeindebund sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an die Regierung, „das Bundesprogramm fortzuführen“. Eine Internet-Petition gegen das Ende der bisherigen Sprach-Kita-Förderung haben bis Donnerstag rund 63 500 Menschen unterzeichnet.