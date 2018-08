Streit um Bleiberecht für Asylbewerber: „Spurwechsel“ ist vernünftig

Spötter meinen bereits, dass Deutschland die Straftäter behält und die gut integrierten Asylbewerber abschiebt. Der Ärger ist berechtigt. Warum sollte jemand, der schon länger in Deutschland ist und hier schon eine Ausbildung hat und arbeitet, nicht dableiben dürfen? Warum soll er nicht einen sogenannten „Spurwechsel“ vornehmen dürfen, sodass er nicht länger Asylbewerber ist, sondern künftig nach dem Einwanderungsgesetz bei uns bleiben kann? FDP, Grüne und SPD sind dafür. Das einzige Argument, was dagegen spricht, wäre eine Anreizwirkung. Die lässt sich aber durch eine Stichtagsregelung vermeiden, sodass es nur für jene gilt, die schon da sind. Zum Beispiel: Nur wer vor dem 1. Januar 2017 Asyl beantragt hat, bereits gut integriert ist und Arbeit hat, bleibt. Mit einer Stichtagsregelung gibt es kein einziges Argument gegen den „Spurwechsel“ – und so manche Handwerker und Krankenhäuser könnten gute Kräfte behalten.

Wer gegen diesen „Spurwechsel“ mit Stichtag ist, hat nur eines: Angst vor Wählern, die rundweg behaupten, dann kämen noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Und es fehlt der Mumm, es genau zu erklären.