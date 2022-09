Streit muss erlaubt sein

Rezession, Pleitewelle, soziale Nöte und Furcht vor einem flächendeckenden Stromausfall. Der anstehende Winter bringt für die Deutschen (und für ganz Europa) existenzielle Sorgen mit sich, die seit Jahrzehnten überwunden schienen. Nicht nur der Komfort vieler Menschen scheint bedroht, sondern in manchen Fällen auch ihre Existenz. Sich in dieser Lage Gedanken über die Ursachen zu machen und nach Auswegen zu suchen, dürfte selbstverständlich sein. Ebenso selbstverständlich müsste sein, dass am Ende nicht immer dieselben Erkenntnisse stehen, sondern durchaus unterschiedliche Ansichten deutlich werden. Doch damit haben viele ein Problem, scheint es.

Wenn man sich den Meinungskorridor ansieht, herrscht über zwei Dinge von weit links bis weit rechts Einigkeit: Hätte Wladimir Putin nicht den Befehl zum Überfall auf die Ukraine gegeben, wären wir nicht in dieser Lage. Und: Hätte der Westen nicht mit harten Sanktionen auf diesen Überfall reagiert, wären wir nicht in dieser Lage. Gestritten wird darüber, ob der Überfall Russlands durch den Westen provoziert worden ist und ob deshalb die Sanktionen eine weitere Eskalation darstellen. Und ob sie am Ende Westeuropa und Deutschland mehr schaden als den Angreifern.

Laut Umfragen gibt die Mehrzahl der Bundesbürger Russland die Schuld und sie hält die Sanktionen für richtig und angemessen. Das heißt aber nicht, dass die anderen Meinungen, wie sie etwa Sahra Wagenknecht (Linke), Alice Weidel (AfD), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und auch Bundestagsvizepräsident Wolfang Kubicki (FDP) vertreten, nicht gehört und nicht ernst genommen werden sollten. Wer glaubt, dass Russland sich lediglich verteidigt, dass ein baldiger Waffenstillstand den Krieg beendet, dass der Preisexplosion auf den Energiemärkten mit der Öffnung von Nord Stream 2 begegnet werden kann, ist weder unzurechnungsfähig noch per se bösartig. Er und sie sind lediglich anderer Meinung – übrigens auch als der Autor dieser Zeilen.

Es geht um Krieg und Frieden und um das Schicksal des Landes, um das Schicksal Europas und um unser aller Wohlstand. Es wäre merkwürdig, geradezu bizarr, gäbe es dazu nur eine einzige Ansicht. Alternativlos ist der aktuelle Kurs der Bundesregierung beileibe nicht und ja, er darf und er muss auch immer wieder überprüft werden.

Vielfach – und zuletzt gegen den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz – wird der Vorwurf erhoben, eine Spaltung der Gesellschaft zu befördern, wenn diese abweichenden Meinungen scharf und deutlich vorgetragen werden. Richtig ist genau das Gegenteil. Es hält die Gesellschaft zusammen, wenn laut und offen über den richtigen Kurs gestritten wird, vor allem auch auf der politischen Bühne. Unsere Demokratie ist repräsentativ und wenn die abweichenden Meinungen nicht zu Gehör kommen, fühlt sich eine große Gruppe der Gesellschaft eben nicht mehr vertreten, sondern ignoriert und ausgeschlossen. Das darf nicht geschehen. Die Diskussion über den Umgang mit Russland und die Konsequenzen daraus hat gerade erst richtig begonnen.