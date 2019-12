Stoch: „Nie nur aufs Regieren beschränken“

Von Schwäbische Zeitung

Die Firma Schoch Automobile mit Hauptsitz in Reinstetten schließt zum Jahresende ihre Niederlassung im Krummen Weg 32 in Biberach. Die Gründe dafür nennt Inhaber Peter Schoch in einer Pressemitteilung.

In seinem Schreiben gibt Schoch unter anderem den „personellen Aderlass junger kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ an, deren Wunsch nach Weiterbildung und Neuorientierung er respektiere.

Ihr Weggang oder zeitweiliger Ausfall sei jedoch angesichts des leergefegten Arbeitsmarkts qualitativ nicht zu kompensieren, ...