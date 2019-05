Stimmungsbild aus der CDU-Zentrale: Bremen tröstet über Europa hinweg

Zwei Siege, aber ein glanzvoller Abend ist es nicht in der CDU-Zentrale. Bis endlich gejubelt werden kann, dauert es ein bisschen, bis nämlich die Zahlen für Bremen vorgetragen werden. CDU vor SPD in der tiefroten Hansestadt, da schreien die jungen Leute in den blauen T-Shirts befreit auf. Bei dem Europa-Ergebnis dagegen bleibt es still. Unter 30 Prozent - „das entspricht nicht unseren Ansprüchen“, räumt Generalsekretär Paul Ziemiak umgehend ein.

Dass es in Europa für die Christdemokraten nicht berauschend laufen würde, war erwartet worden. „Blaues Auge“, die Formulierung fällt häufiger in den Gesprächen in der Parteizentrale. „Ziel erreicht“, so nennt es Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und verweist darauf, dass CDU/CSU stärkste Partei geworden sind. Dabei ist das Ergebnis das bisher schlechteste Resultat bei einer bundesweiten Wahl überhaupt. Bei der letzten Europawahl 2014 hatten CDU und CSU zusammen immerhin noch 35,4 Prozent erkämpft.

Es könnte daher ungemütlicher werden für Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Der Wahlabend war ihr erster großer Test: 40 Prozent plus x traut sie ihrer Partei eigentlich zu, so hatte sie es zumindest beim Kampf um das CDU-Spitzenamt immer wieder gesagt. Und irgendwie hatte die Partei es ihr und sich selbst im Hochgefühl der Aufbruchsstimmung auch zugetraut. Das ist nun gerade mal ein halbes Jahr her. Personalfragen aber weicht Ziemiak zunächst aus, er verweist auf Inhalte. Und Kramp-Karrenbauer verspricht, die „Ärmel hochzukrempeln“.

Für Spitzenkandidat Manfred Weber stehen die Wirrungen des Berliner Regierungsbetriebs an diesem Abend allerdings nicht im Vordergrund. Am Vormittag hatte er in seiner niederbayerischen Heimat Wildenberg – nach dem Gottesdienst – zusammen mit Frau Andrea die Stimme abgegeben. Jetzt steht er auf der Bühne im Konrad-Adenauer-Haus und lächelt. Neben ihm CSU-Chef Markus Söder und AKK. Die Schwesterparteien vereint; aus Unionssicht gehört das schon jetzt zu den positiven Nebenwirkungen des zurückliegenden Wahlkampfes.

AKK richtet den Blick auf die nächste Etappe: Spitzenkandidat Weber nämlich auch zum begehrten Posten des Kommissionspräsidenten zu verhelfen. Das wäre dann ein ziemlich großer Erfolg. Fast so wie Bremen. Nach über 70 Jahren dort endlich gewonnen gegen die Sozaldemokraten. Damit wird sich die Partei vorerst ein bisschen über Europa hinwegtrösten.