Der in der US-Geschichte einzigartige Affront Donald Trumps, sich während laufender Auszählungen selbst zum Wahlsieger zu erklären, hat in Deutschland für Empörung gesorgt.

Hier eine Auswahl an Reaktionen:

CDU-Bundesvize Thomas Strobl:

Vieles, was wir in der vergangenen Nacht und am heutigen Morgen aus den USA hören, klingt für unsere Ohren schrill und unglaublich. Ein amtierender Präsident, der die weitere Auszählung der Stimmen einfach stoppen lassen will — das ist ungeheuerlich. Das entwürdigt die amerikanische Demokratie, das entkernt die Werte unserer westlichen Welt, das entkernt die Seele Amerikas.