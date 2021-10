Stiko empfiehlt Auffrischungsimpfung für über 70-Jährige

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für eine sogenannte „Booster“-Impfung für ältere Menschen aus. Die Empfehlung schließt auch Bewohner und Personal in Pflege- und Altenheimen ein.

Zu Wochenbeginn hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) bereits für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem eine Corona-Auffrischungsimpfung mit Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Moderna empfohlen.

Die Experten des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel stützten ihre Empfehlung auf entsprechende Studienergebnisse.

In diesen habe sich gezeigt, dass eine dritte Dosis der genannten Impfstoffe bei Patienten, die eine Organtransplantation erhalten hatten, die Fähigkeit zur Bildung von Antikörpern gegen das Virus Covid-19 verstärkt.

Nach-Impfung für Johnson & Johnson angeraten

Bis zu einer solchen Booster-Impfung sollte laut EMA mindestens 28 Tage nach der zweiten Corona-Impfung gewartet werden.

Nach Schließung der Zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg müssen sich Impflinge nun an ihre Hausärzte wenden, um eine Auffrischungsimpfung zu erhalten.

Das gilt nun wohl auch für Geimpfte, die bisher den Einmal-Impftstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. Die Ständigen Impfkommission hatte diesen am Donnerstag als ungenügend bezeichnet und daher zu einer Zusatzimpfung mit mRNA-Impfstoff geraten.

Zur Begründung verwies die Stiko auf sogenannte Impfdurchbrüche: Im Verhältnis zur Zahl der verabreichten Dosen würden in Deutschland die meisten dieser Ansteckungen bei Geimpften mit Johnson & Johnson verzeichnet. Eine offizielle Stiko-Empfehlung geht damit aber noch nicht einher. Die Erkenntnisse werden noch in den Fachgremien der Bundesländer besprochen.

Impfzahlen offenbar höher als bislang gedacht

Die Corona-Impfungen in Deutschland sind nach einer neuen Auswertung des Robert Koch-Instituts (RKI) wohl schon weiter als in der Meldestatistik bislang erfasst. Es sei anzunehmen, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind, heißt es in einem aktuellen RKI-Bericht mit Stichtag 5. Oktober.

Das entspräche jeweils um fünf Prozentpunkte höheren Impfquoten als nach offiziellen Meldungen der Impfstellen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von "richtig guten Nachrichten" und hält Masken-Vorgaben im Freien nicht mehr für nötig - drinnen blieben Schutzregeln aber weiterhin wichtig.

Wir wollen mit Umsicht und Vorsicht Schritt für Schritt zurück in Freiheit und Normalität. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Die Impfkampagne sei "noch erfolgreicher als bisher gedacht", sagte Spahn mit Bezug auf die RKI-Auswertungen. "Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Wir wollen mit Umsicht und Vorsicht Schritt für Schritt zurück in Freiheit und Normalität."

Die demnach nun erreichten Impfquoten machten es möglich, draußen auf Vorgaben etwa zum Tragen medizinischer Masken zu verzichten. In Innenräumen blieben Zugangsregeln für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) mit der Option für 2G nur für Geimpfte und Genesene wichtig - ebenso Hygieneregeln mit Abstand und Masken besonders in Bus und Bahn.

"Aus heutiger Sicht wird es keine weiteren Beschränkungen mehr brauchen", sagte Spahn mit Blick auf Herbst und Winter. "Jede weitere Impfung erhöht aber die Sicherheit und ermöglicht noch mehr Normalität", sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur.