So gehen die Bundesländer nach der Stiko-Empfehlung mit Impfungen ab 12 Jahren um

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundesländern spezielle Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen - oder in Planung.

So werden unter anderem mobile Impfteams an Schulen geschickt, zudem sind "Familienimpftage" in Impfzentren, Freizeiteinrichtungen oder Tierparks geplant, und es werden spezielle Impfstraßen für Kinder und Jugendliche in Impfzentren eingerichtet.

Möglich ist die Impfung für Kinder ab zwölf schon seit Mai, seit der entsprechenden Zulassung des Biontech-Impfstoffs durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA. Inzwischen ist auch das Präparat von Moderna für diese Altersgruppe zugelassen.

Laut Robert Koch-Institut ist rund jeder Vierte 12- bis 17-Jährige bereits einmal geimpft (Stand 16.8. 24,6 Prozent). Vollständig geimpft sind 15,5 Prozent. Die allgemeine Empfehlung der Stiko für die Impfung dieser Altersgruppe dürfte für einen Nachfrageschub sorgen.

Ein Überblick über die Pläne in einigen Ländern:

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hatte schon im Juli Impfaktionen für Schüler und Eltern an mehreren Wochenenden im August in den Impfzentren angekündigt. Die nächsten Termine für 12- bis 17-Jährige und ihre Eltern finden an den Wochenenden 21. und 22. August sowie 11. und 12. September in verschiedenen Orten statt.

Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite Dranbleiben-bw.de.

Zudem soll es bis Ende September mehr als 200 Impfaktionen etwa in Baumärkten und Stadtteilen, aber auch in Schulen geben. Ob weitere spezielle Aktionen für 12- bis 17-Jährige nach dem Schulstart im September notwendig sind, wird laut Gesundheitsministerium geprüft.

Bayern

Bayern plant derzeit keine großangelegten Impfaktionen an den Schulen. "Impfen ist eine individuelle Entscheidung und keine Voraussetzung für den Schulbesuch." Impfungen fänden grundsätzlich in den Impfzentren und in Hausarztpraxen statt, hieß es aus dem Kultusministerium. In Einzelfällen könne es aber auch zu Impfaktionen an Schulen kommen, wenn Kommunen, Schulen und Impfzentren dies wünschten und untereinander koordinierten.