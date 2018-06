Steinmeier schart die Partei hinter sich

Frank-Walter Steinmeier genießt hohes Ansehen für seine Krisendiplomatie. Der SPD-Politiker ist in seiner zweiten Amtsperiode als Außenminister besonders gefordert, in der Ukraine, im Iran, Libyen und Syrien. „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts“, ist Steinmeiers Credo. Beim SPD-Parteitag in Berlin schwört er am Donnerstag die Skeptiker und Kritiker in der Partei auf seinen Kurs ein.

Steinmeier fragt seine Genossen, wer die Verantwortung in schwieriger Zeit besser tragen könne als die Sozialdemokratie. „Ich bin froh und stolz, dass wir die Last tragen.“ Er gesteht ein, dass es in der Syrien-Krise keine einfachen Lösungen gebe. „Ohne Assad kann es keinen Waffenstillstand geben, mit ihm keinen Frieden.“ Steinmeier betont, es werde am Ende nur eine politische Lösung geben. Aber es könne nicht Haltung der SPD sein, sich herauszuhalten und anschließend andere zu benoten.

Zweifel an der Parteibasis

„Wer Frank-Walter Steinmeier zugehört hat, der weiß, dass wir froh sein können, dass wir ihn zum Außenminister haben“, zollt ihm der linke Parteivize Ralf Stegner Respekt. Er fordert allerdings: keine Waffenexporte in Krisengebiete.

Andere Redner berichten von den Zweifeln der SPD-Basis am Syrien-Einsatz, von der Überraschung durch das schnelle Mandat. Die SPD-Linke Hilde Mattheis schließt sich Heidemarie Wieczorek-Zeul an: Es fehlen ein robustes UN-Mandat und eine Gesamtstrategie. Sie warnt davor, vorschnell in ein militärisches Abenteuer zu gehen. „Ich glaube, dass wir damit einen Fehler wiederholen.“

Die Sicherung des Friedens hängt eng mit der Beseitigung von Fluchtursachen zusammen. Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, bringt den Leitantrag zur Flüchtlingspolitik ein. Die SPD lehnt Obergrenzen ab, spricht sich aber für Kontingente aus. Viel Gewicht wird auf die Chancen der Flüchtlingskrise gelegt. „In jedem Flüchtling steckt vielleicht der, der in einigen Jahren seinem Volk Demokratie bringt“, so Dreyer. Nach ihren Worten will die SPD die Menschen nicht gegeneinander ausspielen, nicht Muslime gegen Frauen, nicht Arbeitslose gegen Flüchtlinge. Das richtet sich auch an die Union.

Von einem „Schäbigkeitswettbewerb“ spricht SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel, und da sieht er nicht nur Seehofer und Söder von der CSU, sondern auch Julia Klöckner, die in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin werden will. Klöckner versuche jeden Tag zu erklären, warum das mit dem Islam schwierig sei, sie hintertreibe, was politisch beschlossen sei, kritisiert der SPD-Mann. Die Unionsfamilie komme nicht mit der Flüchtlingskrise klar und suche Scheinlösungen. Es gebe aber keine Obergrenzenlösung. „Was wir brauchen, ist Steuerung.“

Auch CDU lehnt Obergrenze ab

Das allerdings sieht die CDU genauso. Während die Genossen noch im City Cube der Berliner Messe tagen, stellt gleichzeitig im Adenauer-Haus CDU-Vize Thomas Strobl den Leitantrag der CDU zur Einwanderung vor. Auch der lehnt die Asyl-Obergrenzen ab.

Gegen Ende der Flüchtlingsdiskussion bei den Sozialdemokraten ergreift Parteichef Sigmar Gabriel das Wort. Er macht aus seinem Unwohlsein über die warmen Worte der Partei keinen Hehl. Er habe jeden Tag mit Kommunalpolitikern zu tun, man dürfe nicht die Augen zumachen, man müsse die Geschwindigkeit des Flüchtlingszuzugs begrenzen, sagt Gabriel. Ihm sei der Parteitag zu viel Schulterklopfen.

Es sei nicht nur die Sorge von Rechten, sondern auch von Flüchtlingshelfern, dass sie es im nächsten Jahr nicht mehr schaffen, sagt der Vizekanzler weiter. Die SPD tue deshalb alles, um vor Ort zu helfen, in der Türkei zum Beispiel. Gabriel spricht die Seele der Skeptiker an, seine Rede ist die eines Realisten und Ministers. Die Delegierten aber hinterlässt er etwas ratlos.