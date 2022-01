Steinmeier ist als Bundespräsident an der richtigen Stelle

Frank-Walter Steinmeier sieht einer zweiten Amtszeit als Bundespräsident entgegen. Da nach der FDP nun auch die Grünen ihre Bereitschaft zur Wiederwahl signalisiert haben, ist dem ehemaligen Kanzleramtschef und Außenminister eine Mehrheit wohl sicher, die SPD unterstützt ihn sowieso.

Und er selbst hatte ja auch schon in einer für das Amt des Staatsoberhauptes ungewohnten Offenheit sehr früh bekundet, dass er gern weitermachen würde im Schloss Bellevue.

Sicher, Überraschungen sind nicht ausgeschlossen und so dominant ist die Mehrheit der Ampel-Parteien in der Bundesversammlung dann auch nicht. Es müsste aber schon viel zusammenkommen, damit Steinmeier nicht spätestens im dritten Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit reicht, gewählt wird.

Zumal auch die CDU erst einmal sehr gut erklären müsste, warum sie jemand anderen im höchsten Staatsamt sehen möchte. Schließlich haben die Vertreter der Union Steinmeier 2017 mit ins Amt gewählt. Jetzt, wie es der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst vorgeschlagen hat, ein Zeichen zu setzen, indem man eine Frau ins Rennen schickt, wäre etwas peinlich.

Denn solche Vorschläge kommen immer nur dann, wenn eine Partei keine Aussicht auf eine Mehrheit hat. Das gilt für die ehemalige Unionskandidatin Dagmar Schipanski genauso wie für die Sozialdemokratinnen Gesine Schwan und, noch früher, Annemarie Renger.

Frank-Walter Steinmeier war fünf Jahre lang ein guter Bundespräsident für Deutschland. Gerade in einer Zeit, in der der politische Diskurs oft gereizt geführt wird, in der die Fliehkräfte in der Gesellschaft zuzunehmen scheinen und die Demokratie von verschiedenen Seiten unter Druck gerät, ist ein Bundespräsident an der richtigen Stelle, der das Einende, den Zusammenhalt betont. Einer, der klare Worte findet, ohne zu verletzen.

Die Wunden zu heilen helfen, die die Corona-Krise geschlagen hat, das hat sich Steinmeier für die zweite Amtszeit vorgenommen. Es ist eine große, eine wichtige Aufgabe. Steinmeier ist ein geeigneter Mann dafür.