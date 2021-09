Staatsanwaltschaft fordert Freispruch für Journalistin Tolu

Im Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen in der Türkei wurde am Donnerstag das Strafmaß verkündet. Die Staatsanwaltschaft fordert in beiden Anklagepunkten Freispruch.

Bei der Anklage ging es zum einen um die Mitgliedschaft, zum anderen um Propaganda in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Mesale Tolu absolviert seit 2021 ein Volontariat bei der "Schwäbischen Zeitung".

Die Festnahme deutscher Staatsbürger hatte 2017 zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Die prominentesten Inhaftierten waren neben Tolu der "Welt"-Reporter Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner. Sie durften inzwischen ausreisen. Steudtner wurde mittlerweile freigesprochen.

Yücel war im Juli 2020 wegen Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Prozess wegen Beamtenbeleidigung gegen ihn soll am 9. September fortgesetzt werden, Ermittlungen wegen weiterer Vorwürfe gegen ihn laufen.