Razzia im Finanzministerium: Ist das der Comey-Moment für Olaf Scholz?

Razzia im Bundesfinanzministerium und damit im Haus von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz – zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl muss das für Aufregung sorgen.

Um Viertel nach neun rückten vier Beamte der Osnabrücker Polizei und sechs Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft an. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Aktion.

Worum geht es?

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit Sommer 2020 gegen unbekannte Mitarbeiter der Zentralstelle für Transaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, kurz FIU). Der Verdacht lautet Strafvereitelung im Amt: Sie sollen die Geldwäsche-Verdachtsanzeige einer Bank wegen dubioser Zahlungen von über einer Million Euro nach Afrika nicht an die deutschen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem „Spiegel“ sagte.

Die Bank habe vermutet, Hintergrund seien Terrorismusfinanzierung sowie Waffen- und Drogenhandel. Doch die Zahlungen hätten nicht gestoppt werden können. Zwischen der FIU sowie dem Finanz- und dem Justizministerium, das ebenfalls durchsucht wurde, habe es umfangreiche Kommunikation gegeben. Ziel sei es, konkrete Beschuldigte zu identifizieren, die bei der FIU für die Weitergabe von Informationen verantwortlich waren. Der Verdacht richte sich nicht gegen Beschäftigte des Ministeriums, betonte ein Sprecher.

Was ist die FIU?

Die Behörde mit Sitz in Köln analysiert Meldungen über Verdachtsfälle auf Geldwäsche. Nach dem Geldwäschegesetz müssen insbesondere Banken verdächtige Geldgeschäfte melden. Aus dem Finanzsektor kamen 2020 rund 97 Prozent der 144 000 Meldungen.

Die 2001 gegründete FIU gehörte früher zum Bundeskriminalamt. 2017 wurde sie auf Betreiben von Scholz-Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) zum Zoll verlagert, für den das Finanzministerium zuständig ist. Scholz hat sich immer sehr für den Kampf gegen Geldwäsche engagiert. Kein Wunder: Gilt doch Deutschland als Geldwäscheparadies, in dem jährlich 100 Milliarden Euro gewaschen werden sollen. Als Minister hatte er dafür gesorgt, dass die Zahl der Mitarbeiter von anfänglich auf 165 auf 469 erhöht wurde.

Und wie effektiv arbeitet die FIU?

Das ist genau der Knackpunkt: Seit das Finanzministerium für sie zuständig ist, herrsche Chaos, ist sich die Opposition einig. „Olaf Scholz hat die FIU sehenden Auges vor die Wand gefahren“, heißt es bei den Grünen. Schon der Fall Wirecard habe gezeigt, dass Scholz seine Behörden nicht im Griff habe. Da seien Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nicht erkannt und rechtzeitig weitergeleitet worden, ergänzte der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar. Das Ministerium hatte eingeräumt, dass die FIU dringliche Verdachtsfälle habe liegen lassen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Staatsanwälte haben Unterlagen beschlagnahmt, deren Auswertung einige Wochen dauern dürfte – bis nach der Bundestagswahl.

Der Fall weckt Erinnerungen: Nur wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl des Jahres 2016 verkündete FBI-Direktor James Comey, dass seine Behörde nun doch Ermittlungen gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton aufnehmen werde.

Nicht wenige amerikanische Wahlbeobachter glauben bis heute, dass Comeys Auftritt ein wichtiger Baustein für einen Sieg Donald Trumps gewesen ist, der zu diesem Zeitpunkt in den Umfragen noch weit hinten lag.

Nun kann und sollte man die Wahlkämpfe in den USA und in Deutschland nicht direkt vergleichen. Dafür sind die politischen Systeme zu unterschiedlich. Die Parallele von Comeys Aussagen zur Razzia im von Olaf Scholz verantworteten Finanzministerium sind allerdings in einer Beziehung augenfällig: Auch der knappe Vorsprung des SPD-Kanzlerkandidaten könnte durch sie noch zusammenschmelzen wie ein Gletscher in den Alpen.

Schon lange sei offenkundig gewesen, dass die Financial Intelligence Unit (FIU) schlecht aufgestellt sei, behaupten FDP und Grüne und verweisen auf diverse Anfragen im Bundestag.

Scholz ging aus der CumEx-Affäre und der Wirecard-Pleite weitgehend unbeschadet hervor. Diesmal könnte ihm die Zeit für eine gute Verteidigungsstrategie fehlen.