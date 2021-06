In der aktuellen Folge „Die Leitung steht“ sprechen Uli Kiesewetter von Radio7 und die beiden Chefredakteure Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung und Ulrich Becker von der SWP über die Konflikte in der Sprachgerechtigkeit und über eine Persönlichkeitswahl für den amtierenden Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt.