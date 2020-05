Spektakulärer Korruptionsprozess gegen Netanjahu eröffnet

Von Deutsche Presse-Agentur

Die einen atmen auf, andere sehen sich dagegen in ihrem Glauben verletzt: Nach langem Tauziehen um einen Kompromiss hat am Sonntag in Stuttgart zum ersten Mal ein gleichgeschlechtliches Paar in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg den kirchlichen Segen erhalten. Die beiden Männer sind bereits zivil verheiratet.

Um die Gleichstellung homosexueller Paare hatte die württembergische Landeskirche lange und hart gerungen und letztlich einem Kompromiss des Landesbischofs zugestimmt.