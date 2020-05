SPD zeigt keinerlei Respekt

Der respektlose Umgang der SPD mit dem seit Donnerstag Ex-Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels folgt einer unschönen Tradition: Die Vorsitzenden Müntefering, Beck, Gabriel, Schulz und Nahles wurden umstandslos entsorgt, als die Partei ihrer überdrüssig war. Auch Bartels musste nicht etwa gehen, weil er ungeeignet gewesen wäre. Vielmehr wurde er Opfer von Fraktionschef Rolf Mützenich, der durch Postenschacherei Gefolgsleute befördert hat.

Doch damit hat die Respektlosigkeit kein Ende. Die SPD zeigt mit dem Rauswurf, was sie in Wirklichkeit von Soldaten hält, denen Bartels so oft zugehört hat wie keiner seiner Vorgänger: Wenig, denn die Truppe hatte erneut Bartels gewünscht. Was aber zählt die Meinung der Betroffenen, was zählt Leistung?

In der SPD offenbar nichts, wenn es um Posten geht. Nur so ist die Wahl Eva Högls zu erklären, die nicht durch Sachverstand für Flecktarn-Oliv aufgefallen ist: Sie brauchte schlicht einen neuen Job. Die SPD hat klargemacht, wie sie Politik betreibt: als Versorgungsanstalt für eigene Leute.