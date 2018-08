SPD-Politiker wollen Sarrazin-Mitgliedschaft erneut prüfen

Schon wieder hat es auf dem Ravensburger Recyclinghof Bausch gebrannt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurde der Brand eines in der Bleicherstraße am Sonntag um 5.45 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen wurde eine starke Rauchentwicklung über der Stadt gesichtet, die in südwestlicher Richtung zog. Als Brandherd wurde ein Restmüllberg vorgefunden, der sich abseits der Gebäude entzündet hatte. Der Brand war bereits kurz vor 7 Uhr unter Kontrolle.