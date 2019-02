SPD-Personaldebatte ist ein Zeichen der Ratlosigkeit

Was ist mit der SPD bloß los? Bei der Europawahl droht ihr eine Halbierung der Abgeordnetenzahl, in Sonntagsfragen dümpelt sie bei Werten um die 15Prozent und Besserung ist nicht in Sicht. Stattdessen droht sie in der Wählergunst, besonders schmerzhaft, hinter die AfD zurückzufallen. Und das, obwohl die SPD auf verschiedenen Politikfeldern – Rente, Kitas, Wohnen – durchaus klassisch sozialdemokratische Themen voranbringt.

Doch immer wieder wird der Eindruck gestärkt, die SPD beschäftige sich vor allem mit sich selbst. Da ist Finanzminister Scholz, der öffentlich über die eigene Kanzlertauglichkeit sinniert, obwohl die SPD meilenweit davon entfernt ist, eine Regierung anzuführen, und obwohl das Thema im Moment gar nicht auf der Tagesordnung steht. Und jetzt untergräbt Altkanzler Gerhard Schröder die Autorität von Parteichefin Andrea Nahles. Die ist seit kaum mehr als einem Jahr im Amt.

Dass jetzt schon wieder Spekulationen über ihre Zukunft laut werden, kann man als Zeichen ihrer Führungsschwäche deuten. Oder aber als Zeichen zunehmender Ratlosigkeit in der Partei angesichts der eigenen Dauerschwäche. Eine schwelende Personaldebatte ist allerdings der sicherste Weg, die verbliebenen Wähler zu vergraulen.