SPD, Grüne und FDP einigen sich auf Koalitionsvertrag

Die drei Ampelparteien haben sich auf einen gemeinsamen Vertrag für die Regierungskoalition geeinigt. Am Nachmittag soll das Papier vorgestellt werden.

Bis zur offiziellen Vorstellung des Koalitionsvertrages bei einer gemeinsamen Pressekonferenz um 15 Uhr haben SPD, Grüne und FDP über die Inhalte Stillschweigen vereinbart.

Die Präsentation des Papiers erfolgt damit gut acht Wochen nach der Bundestagswahl am 26. September. Als neuer SPD-Bundeskanzler soll Olaf Scholz am 6. Dezember ins Amt gewählt werden.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus je sechs hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. In diesen handelten die Fachpolitiker der Parteien die Details des Koalitionsvertrags aus.

Ein Koalitionsvertrag muss bei SPD und FDP jeweils durch Parteitage und bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung gebilligt werden. Diese wollen die Grünen noch an diesem Donnerstag in einer digitalen Urabstimmung beginnen. Dann sind rund 125.000 Parteimitglieder aufgerufen auch über die Besetzung der Ministerposten abzustimmen. Der Vorgang soll bis zu zehn Tage dauern.