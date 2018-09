SPD-Generalsekretär Klingbeil: „Seehofer will nur noch seine Eitelkeiten durchsetzen“

Im Streit um den Umgang mit der Personalie Hans-Georg Maaßen hat Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, das Vorgehen von SPD-Parteichefin Andrea Nahles verteidigt und scharfe Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geübt.

Herr Klingbeil, können Sie die Wut an der Basis über die Beförderung von Hans-Georg Maaßen verstehen?

Zunächst einmal ist es gut, dass Herr Maaßen als Präsident des Bundesverfassungsschutzes gehen muss. Das war für die SPD das entscheidende Ziel. Es war politisch nicht mehr vertretbar, dass Herr Maaßen dieses Amt innehat. Und jetzt holt Horst Seehofer ihn als Staatssekretär in sein Ministerium, obwohl Maaßen in den vergangenen Wochen gezeigt hat, dass er nicht mehr Präsident des Bundesverfassungsschutzes sein kann. Die Kritik daran ist absolut berechtigt.

Gilt die Kritik auch SPD-Chefin Andrea Nahles? Sie hat die Entscheidung mitgetragen.

Die Frage, die Andrea Nahles beantworten musste, war ja, ob man die Koalition platzen lässt wegen einer Personalentscheidung. Vor dieser Entscheidung stand Andrea Nahles, diese Entscheidung hat sie getroffen. Man muss den Kern der Sache sehen: Herr Seehofer hat kein Gefühl mehr für solche Situationen. Er holt jetzt gezielt jemanden in sein Team, der öffentlich die Autorität der Kanzlerin untergraben hat. Das ist ein Konflikt zwischen Seehofer und Merkel, der immer wieder angeheizt wird. Das ist auch für uns als Koalitionspartner eine ganz schwierige Situation. Ich habe oft das Gefühl, Herrn Seehofer geht es nicht mehr um die Sache. Es geht ihm nicht mehr darum, dass Deutschland in einem Europa, das sich gerade in turbulenten Zeiten befindet, Stabilität ausstrahlen müsste. Herr Seehofer will nur noch seine Eitelkeiten durchsetzen. Das ist kein guter Zustand.

Ist Seehofer damit als Innenminister für die SPD noch tragbar?

Diese Koalition steht vor einer sehr entscheidenden Phase. Jetzt kommt es darauf an, wie wir bei den Themen vorankommen, die die Menschen in Deutschland wirklich bewegen. Und auch auf das Verhalten von Horst Seehofer kommt es an.

Aus Ihrer Sicht kann die SPD also erstmal weiter mit Horst Seehofer also zusammenarbeiten?

Er hat jetzt wieder provoziert. Ich kann deshalb jeden verstehen, der großen Unmut über Herrn Seehofer empfindet - mir geht es genauso.