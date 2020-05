SPD-Chef zu K-Frage: Intern auf niemanden festgelegt

Schon allein der Zeitpunkt zeigt die Dramatik: Einen Tag vor dem sehnlichst erwarteten Abschluss eines Zukaufs, für den Analysten in aller Welt den Zulieferer ZF gefeiert haben, schickt der Vorstand des Friedrichshafener Unternehmens einen Brief an die Mitarbeiter mit einer für den Traditionskonzern vom Bodensee außergewöhnlichen Schreckensbotschaft: In den nächsten fünf Jahren baut ZF in aller Welt bis zu 15 000 Arbeitsplätze ab – die Hälfte davon in Deutschland.