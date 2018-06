Sparprogramm für Antibiotika

Die zwölf Toten im Krankenhaus Kiel sind nur das jüngste Beispiel dafür, dass immer mehr Kliniken von Kiel bis Konstanz mit multiresistenten Keimen zu kämpfen haben. Teils mit tödlichen Folgen. 15000 und 40000Menschen sterben jährlich unterschiedlichen Schätzungen zufolge im Krankenhaus an multiresistenten Erregern. Jetzt ist auch die Politik gefordert.

„Jeder einzelne Todesfall ist einer zu viel“, sagt Lothar Riebsamen. Er erinnert aber auch daran, dass in deutschen Kliniken jährlich 20Millionen Menschen behandelt werden. Der Abgeordnete aus dem Bodenseekreis ist Berichterstatter Krankenhaus im Gesundheitsausschuss. Er war jahrelang im Aufsichtsrat der Kliniken des Kreises Sigmaringen.

Für Riebsamen ist es zunächst einmal entscheidend, dass die Vorschriften eingehalten werden. „Letztlich brauchen wir moderne Krankenhäuser, die auf dem neuesten technischen Stand sind, und Krankenhäuser, deren Mitarbeiter diese Vorschriften auch leben, die screenen, Mundschutz tragen, isolieren und Hände waschen.“

Vorschriften wurden verschärft

Wichtig sei, dass Risikopatienten überprüft werden. „Wenn man das nicht tut, ist es ein Fehler.“ Auch die Isolierung sei wichtig, dazu wiederum fehlten aber oft das Geld und das Personal. Bei den Hygienevorschriften hätten Ärzte und leitende Schwestern auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen, meint Riebsamen. Zum zweiten hat Bundesgesundheitsminister Gröhe als Konsequenz aus Kiel gerade die Vorschriften verschärft. Künftig sollen resistente Erreger nicht erst beim Krankheitsausbruch, sondern bereits beim ersten Nachweis dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Wichtig auch: In den Qualitätsberichten über Krankenhäuser, das steht schon im Eckpunktepapier der Bund-Länder-Kommission, ist künftig auch der Hygienestandard aufgeführt. Dann kann jeder den Hygienestandard überprüfen. Dieses Gesetz soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. „Für Patienten ist das ein ganz wichtiger Punkt“, sagt Riebsamen. Außerdem wird derzeit geprüft, ob künftig bei unangemeldeten Kontrollen auch die Hygienestandards kontrolliert werden können.

Nicht zur Prophylaxe geeignet

Die zweite Ursache für die gefährliche Entwicklung multiresistenter Keime ist der zu starke Antibiotika-Einsatz. „Ich bin überzeugt davon, dass zu viele Antibiotika von den niedergelassenen Ärzten verschrieben werden“, sagt Riebsamen. Bei leichtem Fieber brauche man kein Antibiotikum. Diese Leitlinie müsse man durchsetzen, das gehe innerhalb der Selbstverwaltung. Ob nun die Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammer oder die Kassen mit den auffälligen Ärzten das Gespräch suchten, sei dabei egal. Auch in der Tiermedizin ist es für ihn selbstverständlich, dass Antibiotika nicht zur Prophylaxe eingesetzt werden.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Harald Ebner erinnert an die Verantwortung der Landwirtschaft. „Wir haben dringenden Handlungsbedarf“, sagt Ebner. Die absolute Abgabemenge von Antibiotika in der Landwirtschaft sei zwar von 2011 bis 2013 um 250 Tonnen gesenkt worden, gleichzeitig seien aber 50 Prozent mehr Reserveantibiotika in der Tierhaltung eingesetzt worden, die eigentlich für den Einsatz in schwierigen Fällen in der Humanmedizin bei Wirkungslosigkeit der bekannten Antibiotika reserviert sind.

Doch sind multiresistente Keime von Tieren überhaupt bedrohlich für Menschen? Für Ebner steht fest, dass das möglich ist. „Man hofft, dass die Keime nicht übertragbar sind, aber es gibt Zoonosen“, so Ebner. Man brauche doch nur an die Vogelgrippe zu denken. Im Übrigen komme es nicht von ungefähr, dass Landwirte in niederländischen Krankenhäusern vor der Behandlung erst einmal auf multiresistente Keime untersucht werden. „Da müssen doch die Alarmglocken schrillen.“

Für den Agraringenieur Ebner gibt es deshalb zwei Konsequenzen: Erstens eine Änderung des Arzneimittelgesetzes. „Reserveantibiotika haben in Ställen nichts verloren“, so Ebner. Zudem müsse man an die Massenrabatte bei Antibiotika heran. Abgesehen davon trage generell eine artgerechte Tierhaltung dazu bei, dass die Tiere gesünder sind, seltener Antibiotika brauchen, und sich daher auch weniger resistente Keime entwickeln.