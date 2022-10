Sparen Sie derzeit bei Strom und Heizung? Das sagen die Nutzer von Schwäbische.de

Forscherinnen und Forscher des Ariadne-Projekts haben berechnet, dass sich über das Verringern der Heizungstemperatur und weitere Maßnahmen in den eigenen vier Wänden der Gasverbrauch um 30 Prozent des Vorkrisen-Verbrauchs reduzieren lässt. Diese Einsparungen sehen die Wissenschaftler nicht nur als Weg aus der Energiekrise, sondern auch als Möglichkeit, weiterhin auf Kurs in Richtung Klimaneutralität zu bleiben.

Schaffen es die privaten Haushalte, den Verbrauch um 30 Prozent zu reduzieren, ließe sich eine Gasmangellage, weiterhin zu hohe Preise und starke internationale Abhängigkeiten vermeiden - so die Argumentation des Forscherteams.

Wir wollten von unseren Lesern wissen: Sparen Sie derzeit gezielt bei Strom und Heizung? Und welche Energiespartipps haben Sie parat?

Hier eine Auswahl der Antworten:

Im Winter im Unterhemd oder Kurzarmshirt dazusitzen ist geschmacklos im Hinblick auf die Menschen, die richtig frieren müssen.

Gabriele A.: Strom zu sparen, bekam ich schon als Kind von meinem Vater eingebläut. Beim Verlassen eines Raumes wird das Licht ausgeschaltet. Punkt. Vom Keller bis zum Dach, hellerleuchtete Häuser erinnern mich immer an meinen Vater, der hätte da einen Wutanfall bekommen, sicher. Wir schalten nachts die Geräte ab. Lüften wird bei uns genau so gehandhabt, wie von Manuela W. beschrieben: Fenster ganz auf, mehrmals täglich. Gekippte Fenster bei voller Heizungsdröhnung sind einfach dämlich. Unser Heizverhalten beachten wir etwas bewusster in dieser Heizperiode. Man muss nicht, bis man ins Bett geht, volle Kanne gehen, mit der Heizung. Das Schlafzimmer muss schon mal gar nicht geheizt werden. Allgemein gehen 2 Grad weniger gut, im Winter im Unterhemd oder Kurzarmshirt dazusitzen ist m. E. geschmacklos im Hinblick auf die Menschen, die RICHTIG frieren müssen.

Müssen Wohnungen und Zimmer fast 25 Grad haben, nur um sich optimal wohl zu fühlen?

Julian A.: Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier unbeliebt mache bei manchen, doch wenn ich sehe wie überheizt die Wohnungen bei meinen Mitmenschen sind und waren. Bei älteren Menschen sagt man ja, dass sie schneller frieren - ist wohl auch so, doch müssen Wohnungen/Zimmer fast 25° haben nur, um sich optimal wohl zu fühlen, ich denke nicht? Im Gegenteil, das ist für mich absolute Energieverschwendung und unnötige Umweltverschmutzung! Doch sagt man hier etwas gegen ältere Menschen, habe ich den Eindruck, dann ist man sofort unten durch. Ich schätze meine Eltern und Schwiegereltern sehr, doch hier wird nicht mehr mit Maß und Ziel gearbeitet, was Energieeinsparung angeht. Diese überhitzten Räume waren früher noch mehr, doch leider wird es von manch älteren sehr schwer sein, hier ein Umdenken stattfinden zu lassen. Mal ganz abgesehen davon, dass überhitzte Räume und auch noch schlecht gelüftete nicht gut für die Gesundheit sowieso sind. Aber bei den Energiepreisen werden sie von ganz alleine die Heizung zurückdrehen, da bin ich mir fast sicher.....?!

Mussten nicht erst durch die Energiekrise wachgerüttelt werden.

Martha B. als Antwort auf Gabriele A und Julian A.: Hier muss ich Gabriele A beipflichten: So wie man erzogen wurde, wie man selbst immer gelebt hat, so hält man das auch jetzt. Ein hell erleuchtetes Haus von oben bis unten gab es bei uns noch nie. In Räumen, die man verlässt, werden grundsätzlich die Lichter ausgemacht. Lampen werden mit LEDs betrieben, nicht betriebene Geräte vom Stromnetz genommen. Das Schlafzimmer wird grundsätzlich nicht beheizt, da wir sonst sowieso schlecht schlafen. Da unser Bad relativ klein ist, haben wir uns einen elektrischen Heizlüfter gekauft, der nur eingeschaltet wird, wenn man im Bad ist. Geduscht wird zeitnah hintereinander und nicht über Stunden hinweg. Und immer wieder stoßlüften gilt grundsätzlich. Da bei uns der Wohn-/ Essbereich und Küche ein Raum ist, nutze ich z.B. die Restwärme des Backofens, indem ich die Backofentür offen lasse. Außerdem muss man nicht ständig im T-Shirt herumlaufen, ein leichter Pullover ist angebrachter. So haben wir das immer gemacht - wir mussten nicht erst durch die Energiekrise "wachgerüttelt" werden. Zur Äußerung von Julian A: Wir sind 70 und 73 Jahre alt, gehören durchaus nicht zu den verfrorenen Senioren und haushalten schon immer "nach Maß und Ziel "...

Frage mich, was das Gerede vom kleinteiligen Strompsparen soll.

Andreas B.: Ich frage mich, was das Gerede vom kleinteiligen Stromsparen soll. Die Politik hat entschieden, dass wir statt Verbrennern Elektroautos fahren sollen. Im Vergleich zum Laden eines Elektroautos zu Hause via Wallbox mit 11 oder 22kW ist der eingesetzte Heizlüfter schlichtweg Kindergeburtstag. Übrigens: Selbst die von den GrünInnen geforderten Wärmepumpen haben eine Leistung von durchschnittlich 12kW.

Die Versorgung des Landes ist eine Bringschuld.

Herta S.: Fast das ganze Jahr wurde Gas in Strom gewandelt. Trägt somit zu exzessiven Preisanstieg bei. Der Verbraucher zahlt. Wenn dies die politische Richtung ist, ohne mich! Die Versorgung des Landes ist ein Bringschuld! Zuerst muss für die Bürger und erst in zweiter Linie ideologisch gehandelt werden. Da ich meine Rechnung selber zahle, warte ich ab.

Alle sollten bewusster mit Ressourcen und Energie umgehen.

Alex M.: Energie wird bei mir schon längst gezielt gespart! Ich verbrauche in meinem Singlehaushalt durchschnittlich 550 kWh Stunden(70 m2). Wenn ich außer Haus bin, oder auch schlafe, habe ich praktisch nur 2 Stromverbraucher an. Die Heizung fürs Wasserbett und den Kühlschrank. Alles andere schalte ich komplett ab. Meine Heizung steure ich per App und ist in Abwesenheit und Nachts auf 16 Grad eingestellt. Beim Kauf meines Autos (Benzin) habe ich nicht auf Leistung und Schnickschnack geschaut, sondern auf den Verbrauch und komme im Schnitt auf etwas mehr als 5 Liter. Alle (Privathaushalte, Industrie, Handel usw.) sollten bewusster mit Ressourcen und Energie (Strom, Heizung, Auto) umgehen. Das Sparpotenzial ist rissig und der Staat sollte viel mehr Anreize zum Sparen geben.

In meinem Büro ist bis jetzt die Heizung noch aus.

Manuela W: Ja, ich spare privat gezielt Strom und Öl. Die Heizung hab ich die Vorlauftemperatur um 8 Grad reduziert. Den Strombedarf um rund 15 Prozent. Auch im Geschäft halte ich es so. In meinem Büro ist bis jetzt die Heizung noch aus. Im Büro habe ich 17 Grad, daheim im Wohnzimmer 19 Grad. Die Luftfeuchte überwache ich mit entsprechenden Geräten.