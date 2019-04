Spaniens politische Landschaft zersplittert immer mehr

Die politische Hängepartie in Spanien wird auch nach der dritten Parlamentswahl in dreieinhalb Jahren weitergehen – es droht wieder eine schwierige Regierungsbildung. Das ist keine gute Nachricht für die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone.

Spaniens politische Landschaft zersplittert immer weiter. Neue politische Bewegungen machen den bisherigen Platzhirschen, den Sozialisten und den Konservativen, Konkurrenz. Zudem mischen kleine Parteien aus Katalonien und dem Baskenland mit und kochen ihr eigenes regional-nationalistisches Süppchen. Das Wahlergebnis der neuen Rechtsaußenpartei Vox beweist, dass Spanien nicht länger immun ist gegen rechtspopulistische Bewegungen. Wie fast überall in Europa treibt die Migration den Rechten Wähler zu. Im vergangenen Jahr löste Spanien den Mittelmeernachbarn Italien als Hauptankunftsland jener Flüchtlingsboote ab, die in Nordafrika ablegen.

Hinzu kommt der ungelöste Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien, der einen neuen Patriotismus im Königreich weckte, den keiner so ausschlachtet wie Vox. Harte Konfrontation, Beleidigungen und populistische Parolen verwandelten den Wahlkampf in eine Schlammschlacht. Dies vergiftete das Klima: Das linke und das rechte Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber.

All dies lässt nicht Gutes für die Zukunft Spaniens ahnen, das nichts dringender als einen politischen Konsens braucht, um seine Probleme zu lösen. Das Land schiebt wichtige Reformen vor sich her: die Jobkrise zum Beispiel. Spanien hat mit 14 Prozent die zweithöchste Arbeitslosenquote der EU – nur in Griechenland sieht es schlechter aus. Ein Drama vor allem für die junge Generation, in der jeder Dritte auf der Straße steht.

Der Staat investiert schon seit Jahren nicht mehr in Bildung und Forschung, Spaniens Talente wandern frustriert ab. Die Rentenkasse ist leer, aber die Zahl der Älteren wächst. Zugleich sank die Geburtenquote auf den tiefsten Stand aller EU-Länder. Es droht ein demographischer Winter – nun auch noch begleitet von frostigen politischen Zeiten.