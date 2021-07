Spaltungstendenzen in der Werteunion

Angesichts der Auflösungserscheinungen bei der ultrakonservativen Werteunion haben SPD und Grüne dem Kanzlerkandidaten von CDU und CSU vorgeworfen, sich nicht ausreichend rechten Tendenzen in den eigenen Reihen entgegenzustellen. SPD-Fraktionsvize Katja Mast sagte am Sonntag: „Ich frage mich die ganze Zeit, wo eigentlich CDU-Chef Armin Laschet steckt.“ Die Pforzheimer Abgeordnete ergänzte: „Politische Führung braucht Klartext. Bis heute eiert er bei der Werteunion nur rum. Klare Abgrenzung von dem, was in diesem Laden passiert, sieht anders aus.“

Auch Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) griff Laschet frontal an: „Wo ist der Unvereinbarkeitsbeschluss? Ich würde gerne hören, dass sich Herr Laschet zum Schutz unserer Verfassung äußert.“ Es gehe dabei auch um „Demokratieverächter“ wie Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der grundlegende Werte wie die Pressefreiheit infrage stelle.

„Wenn das zu den Werten der Werteunion gehört, müssen der Parteivorsitzende und der Generalsekretär der CDU ihr lautes Schweigen beenden“, sagte Roth. Mit Blick auf die Werteunion ergänzte sie, es sei „überfällig, dass es eine Absetzbewegung gibt von einer Vereinigung, deren Vorsitzender nicht das geringste Problem hat, die AfD zu wählen und in deren Stiftung aktiv gewesen zu sein“.

Mast und Roth reagierten damit auf Vorgänge bei der Werteunion vom Wochenende: Der Landesverband Bayern hatte seinen Austritt aus dem Bundesverband erklärt, in Baden-Württemberg kündigte fast der gesamte Vorstand seinen Rücktritt an. In Rheinland-Pfalz war der dortige Vorstand bereits im Juni zurückgetreten.

Seit der Wahl des Ökonomen Max Otte zum Bundesvorsitzenden ist die Werteunion heillos zerstritten. Otte hat das Amt seit Ende Mai inne, er folgte auf den Heidelberger Alexander Mitsch. Otte war noch bis Januar 2021 Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Der scheidende Vize-Chef in Baden-Württemberg, Oliver Kämpf, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Werteunion löse sich langsam auf. Vor allem im Süden Deutschlands habe es zahlreiche Rück- und Austritte gegeben. „Die Werteunion ist wie ein totes Pferd, von dem man absteigen muss.“

In einer Erklärung des baden-württembergischen Landesvorstands heißt es, dass die Ziele der Werteunion mit dem aktuellen Bundesvorstand nicht mehr erreicht werden könnten. Durch das Abwenden vieler, der Werteunion nahestehender CDU-Mitglieder sei es nicht mehr möglich, Einfluss zu nehmen auf die Politik der Partei und die Entwicklung des Landes. Es gebe eine „Annäherung an völkische und nationalistische Themen“, die mit einem wertkonservativen und wirtschaftsliberalen Kurs nicht zu vereinbaren sei.

In Rheinland-Pfalz beklagte der zurückgetretene Landesvorstand eine „toxische“ Wirkung des Bundesvorsitzenden. Der bayerische Ableger nennt sich nach dem Austritt aus dem Bundesverband jetzt wieder „Konservativer Aufbruch für Werte und Freiheit“. Er will sich ganz darauf konzentrieren, Einfluss auf die CSU zu nehmen. Die neue Vorsitzende Juliane Ried, die im Mai auf Bundesebene Otte knapp unterlegen war, sagte: „Die Causa Otte hat die Werteunion gespalten.“

Otte selbst äußerte sich am Sonntag in einer Erklärung zu den Vorgängen. „Ich möchte das richtigstellen: Weder der Landesverband in Bayern noch der in Baden-Württemberg ist ausgetreten. Es sind Vorstände und Funktionäre ausgetreten“, sagte er der dpa. Es handele sich um „Hinterzimmerpolitiker, die meine Wahl nicht anerkennen wollen. Das sind verletzte Eitelkeiten.“ Rechtlich gesehen gehörten die Mitglieder zum Bundesverband und nicht zu den Landesverbänden. Den Austritten würden mehr Eintritte gegenüberstehen, heißt es darin. „Die Werteunion wird gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen.“ Die Vereinigung erhalte „starken Zulauf“, ist weiter in der Erklärung zu lesen. Der neue Bundesvorstand setze durch interne Reformen „wirksame Akzente für eine starke CDU/CSU“. Außerdem werde die Organisation „mit hoher Schlagzahl“ auf Effizienz getrimmt.

Die Werteunion ist eine Vereinigung von CDU- und CSU-Mitgliedern, denen die Unionsparteien nicht mehr konservativ und wirtschaftsliberal genug sind. Sie ist keine offizielle Gliederung der CDU, weshalb die Parteiführung sie in der Vergangenheit regelmäßig mit demonstrativer Nichtbeachtung strafen konnte. Laut Eigenbeschreibung formulierte die Werteunion Positionen, „die bis vor zehn bis 15 Jahren noch ganz selbstverständlich zum Meinungsspektrum der Union gehört haben und ihr Ergebnisse von über 40 beziehungsweise 50 Prozent beschert haben“. Nach Angaben von Sonntag hat die Vereinigung bundesweit mehr als 4000 Mitglieder. Zum Vergleich: Die CDU kam zuletzt auf rund 400 000 Mitglieder, die CSU auf knapp 140 000.