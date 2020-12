Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat wegen der kritischen Corona-Lage zu zurückhaltenden Silvesterfeiern aufgerufen und setzt auf mehr und mehr Impfmöglichkeiten im neuen Jahr.

„Es ist notwendig, dass dieses das wahrscheinlich ruhigste Silvester werden wird, an das sich Deutschland erinnern kann“, sagte der CDU-Politiker in Berlin.

Auch er würde es gerade nach diesem Jahr gern mit Familie und Freunde begehen. „Aber es geht halt nicht.“ Spahn bat um Verständnis und Geduld bei Anlaufschwierigkeiten der Impfungen - der Start sei aber insgesamt gelungen. Aus den Ländern kam teils Kritik wegen ausbleibenden Impfstoff-Nachschubs direkt im neuen Jahr.

Spahn versicherte, es werde alles dafür getan, schnellstmöglich so viel Impfstoff für Deutschland zur Verfügung zu haben, wie es gehe. Eine weitere Lieferung sollte noch am Mittwoch kommen. Die nächste sei dann „rund um Ende der nächsten Woche“ vorgesehen, dazu gebe es Abstimmungen mit den Ländern. Im Januar seien jede Woche reguläre Lieferungen geplant, idealerweise jeweils am selben Wochentag.

Es ruckele nun an manchen Stellen. „Aber die größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands ist erfolgreich angelaufen“, sagte Spahn. Er verstehe Ungeduld bei vielen. Der Impfstoff sei aber zu Beginn weltweit knapp. Man solle nicht vergessen, dass es schon so schnell in der Pandemie einen Impfstoff gebe. Dies sei Anlass zu Freude und Zuversicht. Nach dem ersten zugelassenen Impfstoff seien Zug um Zug mehr Dosen und voraussichtlich auch weitere Impfstoffe zu erwarten.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) warnte, die Knappheit bleibe ein Problem für den Impfstart. „Wir haben jetzt vom Bundgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt“, sagte sie der dpa. Erst ab 11. Januar solle es weitergehen. Sie bitte den Bund, die Lieferung etwas stabiler und zügiger zu organisieren. Auch Bayerns Ressortchefin Melanie Huml (CSU) kritisierte, ihr Land werde in der ersten Januarwoche entgegen bisheriger Zusage voraussichtlich keine Lieferung erhalten. Es sei unverständlich, wie gerade bei den hohen Infektionszahlen „eine komplette Lieferung einfach entfallen kann“.

Mit Blick auf eine Eindämmung der Pandemie bekräftigte Spahn: „Die Infektions- und Todeszahlen zeigen, dass wir von einer Normalität, wie wir sie uns wünschen, noch sehr weit entfernt sind.“ Er sehe nicht, „wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown, so schwer es fällt.“ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar erneut beraten - ein Mitte Dezember begonnener Lockdown mit der Schließung auch von Schulen und weiteren Einrichtungen läuft vorerst bis 10. Januar.

Das Robert Koch-Institut (RKI) warnte vor Nachlässigkeit bei Regeln zu Abstand und Maskentragen. Trotz der Impfung müssten sich in den nächsten Monaten alle weiter daran halten und Kontakte einschränken. RKI-Präsident Lothar Wieler sagte mit Blick auf Silvester: „Je weniger intensiv man feiert, desto besser werden wir im Januar dastehen. Und je intensiver Leute feiern, je mehr Menschen sich treffen dort, desto schlechter werden die Zahlen sein.“ Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, rief dazu auf, sich impfen zu lassen. „Wir haben einen sehr wirksamen Impfstoff, der nach allen Regeln der Kunst geprüft wurde. Haben Sie Vertrauen. Ein kleiner Piks schützt vor einer gefährlichen Infektionskrankheit.“

Die Zahl der gemeldeten Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus überstieg zum ersten Mal die Marke von 1000. Binnen einen Tages übermittelten die Gesundheitsämter 1129 neue Todesfälle, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Spahn sagte: „1129 Familien werden diesen Jahreswechsel in Trauer erleben.“ RKI-Chef Wieler erläuterte, die plausibelste Erklärung für diesen Höchstwert seien verzögerte Meldungen von Todesfällen nach den Feiertagen. Gemeldet wurden nun außerdem 22 459 Neuinfektionen binnen eines Tages - nach 24 740 am Mittwoch vergangener Woche. In Deutschland gibt es demnach nun 141,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - das Ziel von Bund und Ländern ist ein Niveau von weniger als 50.

