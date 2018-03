Spahn wird es nicht leicht haben

Jens Spahn soll im Kabinett Gesundheitsminister werden. Ein Job, der in der Öffentlichkeit selten populär ist.

Immer wieder fällt der Name Jens Spahn, wenn es um eine neue, eine andere CDU geht, wenn es um die CDU nach Merkel geht. Gerade deshalb hatten es viele nicht für möglich gehalten, dass Merkel ihren schärftsten Kritiker als Minister holt. Jetzt sieht es ganz danach aus. Ein Zeichen, dass Merkel doch langsam die Weichen für ihre Nachfolger stellt, dass sie ihren Kritikern nachgibt.

Aber Achtung: Das Gesundheitsministerium gehört zusammen mit dem Verteidigungsministerin zu den schwierigsten Ressorts. Ein Gesundheitsminister, der in einer alternden Gesellschaft die Kosten dämmen muss, macht sich in der Öffentlichkeit selten populär. Und wenn ihm in einer großen Koalition überdies noch die SPD im Nacken sitzt, die in Richtung Bürgerversicherung treibt, wird es noch schwieriger. Das heißt: Jens Spahn könnte auf diesem Posten sehr schnell zeigen, was er kann - oder eben auch nicht.