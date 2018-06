Sozialhilfe für EU-Bürger in Deutschland wird erschwert

Die Bundesregierung will die Sozialleistungen für EU-Ausländer einschränken, die in Deutschland leben. Wie weit gehen die Pläne der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD)? Hier die Hintergründe zur Reform:

Auf welche Sozialleistungen haben EU-Bürger bei uns Anspruch?

Durch die in der EU geltende Freizügigkeit können alle EU-Bürger in der Bundesrepublik bis zu drei Monate leben. Wer länger bleiben will, muss einen Job haben oder nachweisen, dass er seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann. In den ersten drei Monaten in Deutschland haben EU-Ausländer keinen Anspruch auf Hartz IV. Bisher besteht für EU-Ausländer die Möglichkeit, sechs Monate lang nach einer Arbeit zu suchen, ohne in dieser Zeit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu müssen. In dieser Zeit haben sie Anspruch auf Hartz IV, sofern sie sich um Beschäftigung bemühen. Der Europäische Gerichtshof hatte 2014 festgestellt, dass Leistungen verweigert werden können, wenn Zuwanderer nur das Ziel hätten, „in den Genuss der Sozialhilfe eines anderen Mitgliedsstaates zu kommen, obwohl sie nicht über ausreichende Existenzmittel verfügen“. Die Freizügigkeitsregeln bedeuteten nicht, dass EU-Staaten an EU-Ausländer Sozialhilfe zahlen müssten, die sich wegen der Arbeitssuche im Land aufhalten würden. Wer in einem anderen EU-Land nur kurz beschäftigt gewesen sei, habe dort nicht unbegrenzt Anspruch auf soziale Leistungen, urteilten die Richter. EU-Bürger, die in Deutschland leben und unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, haben zudem Anspruch auf Kindergeld.

Warum will die Bundesregierung jetzt handeln?

Das Bundessozialgericht hatte im Dezember 2015 entschieden, dass es Ermessenssache der zuständigen Behörden sei, EU-Ausländern Sozialhilfe zu gewähren und nach einem halben Jahr Aufenthalt in Deutschland sogar Anspruch darauf bestehe. Damit stellten sich die obersten Sozialrichter gegen die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofes. Die Kommunen hatten Alarm geschlagen und vor Folgekosten gewarnt. Arbeitsministerin Nahles kündigte Änderungen an, um Zuwanderung aus anderen EU-Staaten in die Sozialsysteme zu begrenzen.

Was plant die Arbeitsministerin?

EU-Ausländer, die nicht in Deutschland arbeiten oder durch Arbeit Ansprüche auf Leistungen aus der Sozialversicherung erworben haben, sollen kein Hartz IV oder Sozialhilfe erhalten. Erst nach einem Aufenthalt von fünf Jahren gibt es ein Anrecht auf staatliche Unterstützung. Nahles Maxime lautet: „Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme unterbinden, auch als Selbstschutz.“ Allerdings plant die SPD-Politikerin für bedürftige EU-Ausländer hierzulande Hilfen wie einmalige Überbrückungszahlungen für vier Wochen, um den Lebensunterhalt zu decken und Kredite für die Rückreise ins Heimatland, um dort Sozialleistungen beantragen zu können.

Ministerin Nahles sprach von „einer präventiven Maßnahme“, um Schlupflöcher zu schließen. EU-Bürger könnten nicht den Ort der Auszahlung von Sozialleistungen frei wählen. Der Gesetzentwurf, der jetzt in die Abstimmung ins Kanzleramt und andere Ministerien geht, bevor er im Parlament beraten wird, werde hier für Klarheit sorgen.