9. September 2001: Wo waren Sie, als die Flugzeuge in die Türme krachten?

Thema: Wo waren Sie an 9/11 und was fühlten Sie in dem Moment?

Hintergrund:

An diesem Samstag vor 20 Jahren hatten Terroristen von Al-Kaida vier Passagierflugzeuge entführt.

Um 8.46 Uhr Ortszeit (14.46 Uhr MEZ) krachte American-Airlines-Flug 11 in einer gewaltigen Explosion in den Nordturm des New Yorker World Trade Centers.

Um 9.03 Uhr (15.03 Uhr MEZ) konnte die Welt live im TV mitverfolgen, wie United-Airlines-Flug 175 in den Südturm gesteuert wurde. Spätestens hier wurde einem bewusst, dass es sich nicht mehr um ein Unglück handeln konnte. Die Text-Einblendung des TV-Senders CNN wurde ikonisch: "America under attack".

Um 9.37 Uhr (15.37 Uhr MEZ) lenkten die Terroristen mit American-Airlines-Flug 77 ein weiteres Passagierflugzeug ins Pentagon.

Um 10.03 Uhr (16.03 Uhr MEZ) stürzte United-Airlines-Flug 93 nach heftiger Gegenwehr an Bord auf einem Feld bei Shanksville/Pennsylvania ab.

(16.03 Uhr MEZ) stürzte United-Airlines-Flug 93 nach heftiger Gegenwehr an Bord auf einem ab. Der Massenmord islamistischer Terroristen forderte rund 3.000 Menschenleben.

Redakteurinnen und Redakteure von Schwäbische.de erinnern sich:

Der Chefredakteur rief "Macht mal den Fernseher an!"

Steffi Dobmeier (Stellv. Chefredakteurin/Leiterin Digitale Inhalte und Strategie): "Es war der zweite Tag meines Praktikums im Reportage-Ressort der 'Badischen Zeitung' in Freiburg. Der Chefredakteur kam in unser Büro und sagte: 'Macht mal den Fernseher an, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen.' Das zweite Flugzeug im zweiten Tower sahen wir live auf CNN. Der Name Osama bin Laden war da schon gefallen. Ich hatte ihn vorher noch nie gehört und war unglaublich beeindruckt von den Kolleginnen und Kollegen, die das - so schien es mir damals - sofort einordnen konnten. Ich dachte die ganze Zeit: Man braucht jetzt sehr viele Löschflugzeuge, um das Feuer von oben in den Griff zu kriegen. Da stürzte der erste Turm auch schon ein. Mit mir konnten die Kolleginnen und Kollegen an dem Tag übrigens nicht sonderlich viel anfangen. Ich habe am Ende die Pizzabestellung übernommen."

Auch mit neun Jahren wusste ich, dass etwas Weltbewegendes passiert war.

Lilia Ben Amor (Digital-Redakteurin): "Ich war in der 4. Klasse - alt genug, um zu verstehen, dass etwas Schlimmes passiert war, aber zu jung, um die Tragweite wirklich zu überblicken. Ich habe gerade im Wohnzimmer gespielt, als meine Mutter hektisch den Fernseher angeschaltet hat. Ihr Bügelbrett ließ sie einfach stehen, das Bügeleisen dampfte weiter vor sich hin, und sie setzte sich ganz starr aufs Sofa. Ich habe das damals einfach irritiert nachgemacht. Doch als wir am nächsten Tag in der Schule darüber gesprochen haben, und wir unsere Erlebnisse teilen sollten, wurde mir auch mit neun Jahren klar, dass etwas Weltbewegendes passiert war."

Es war völlig surreal

Stefan Fuchs (Redakteur Politik): "Ich kam von der Schule, ging direkt ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein, wahrscheinlich um MTV zu schauen. Das Bild, das beim Einschalten direkt auftauchte, habe ich heute noch vor Augen: Einer der Türme brannte lichterloh, ich glaube es waren Live-Bilder. Ich habe nur gesagt: 'Mama, da brennt ein Hochhaus'. Ich erinnere mich noch, wie sie hereingestürzt kam, danach saß die ganze Familie stundenlang vor dem Fernseher. Es war völlig surreal zu Beginn. Im Anschluss gab es wochenlang kaum ein anderes Thema mehr, weder am Frühstückstisch noch in der Schule."

Als wir das zweite Flugzeug live sahen, wussten wir, dass Amerika angegriffen wird

Michael Wollny (Chef vom Dienst Digital): "Ich saß in der Redaktion des Münchner Studenten-Radios M94,5 und wollte meine Sportsendung für den Abend vorbereiten. Als das erste Flugzeug in den Nordturm krachte, dachten wir alle an ein schreckliches Unglück. Ich lief schnell ins Sendestudio, um dem Kollegen von den 15-Uhr-Nachrichten die Info zu stecken. Als ich zurückkam, lief bereits CNN auf unseren beiden TV-Geräten - und nur eine Minute später sahen wir live, wie das zweite Flugzeug im Südturm explodierte. Ich werde den Moment nie vergessen, denn da wussten wir alle auch ohne Bestätigung, dass Amerika angegriffen wurde. An diesem Tag verspürte ich zum ersten Mal diese Art "Fieber", das manche Nachrichtenredakteure in solchen Momenten erfasst: Man recherchiert, korrigiert, koordiniert - man funktioniert. Der Stress setzt Kräfte frei und hält die stärksten Emotionen zurück. Zuhause in meiner WG zog ich einen Stuhl direkt vor den Fernseher, setzte mich drauf - und kollabierte innerlich. Zum ersten Mal am Tag konnte ich den Schutzschild ablegen - und die Gefühle aus Schock, Trauer und Wut waren überwältigend."