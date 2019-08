Soli-Einigung: Union will Gegenleistung bei Grundrente

Die 31-Jährige, die in die Donau gestiegen ist, um ihr Handy aus dem Fluss zu holen, wusste offenbar, dass wegen ihr ein Großeinsatz läuft. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wie berichtet, fiel der Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Handy von der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm in die Donau. Danach zog sie ihre Kleidung aus und stieg dem Telefon im Badeanzug nach. Ihre Badesachen hatte sie nach Angaben der Polizei deshalb dabei, weil sie zuvor wohl beim Baden am Steg auf der Neu-Ulmer Donauseite war.