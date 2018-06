Soldaten halten Frauen für untauglich

Berlin (dpa) - Als am 2. Januar 2001 die ersten 244 Soldatinnen der Bundeswehr ihren Dienst an der Waffe antraten, war der Optimismus groß. Der damalige Generalinspekteur Harald Kujat zeigte sich sicher, dass es keine größeren Probleme bei ihrer Integration in die Streitkräfte geben werde. „Ich glaube, dass die Truppe neugierig ist auf Frauen“, sagte er. Von den jungen Soldatinnen werde eine positive Wirkung auf die gesamte Truppe ausgehen. „Denn die männlichen Soldaten werden sich sehr viel mehr Mühe geben in Zukunft, als sie das in der Vergangenheit getan haben.“

Ganz so unproblematisch, wie Kujat sich das vorgestellt hat, ist die Integration von Frauen in die Bundeswehr allerdings nicht verlaufen. Aus der Neugier auf die Frauen in Kampfmontur ist bei vielen männlichen Kameraden Skepsis geworden. Das zeigt eine Studie, die das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr am Freitag veröffentlichte. Die Befragung ist zwar schon mehr als zwei Jahre alt. Dennoch gibt sie im Vergleich zu einer ähnlichen Studie von 2005 einen Trend wieder, der beunruhigend ist.

56,6 Prozent der Männer in der Bundeswehr meinen, die Truppe habe sich durch die Aufnahme von Frauen zum Schlechteren verändert. Das sind fünf Prozent mehr als 2005. 35,8 Prozent sagen, die Bundeswehr verliere an Kampfkraft, und 52,1 Prozent vertreten die Auffassung, Frauen seien ungeeignet für körperlich fordernde Funktionen.

Jeder vierte Soldat meint, Frauen sollten wie vor 2001 nur als Sanitäter und Musiker in die Bundeswehr aufgenommen werden. Rund 15 Prozent wollen gar keine Frauen mehr in der Truppe. Und 22 Prozent meinen, Frauen eigneten sich nicht als militärische Vorgesetzte.

Von denen gibt es heute auch noch nicht besonders viele. Bei der Marine sind unter den Kommandeuren beispielsweise nur zwei Frauen auf Minenjagdbooten. Unter den 205 Generälen der Bundeswehr ist nur eine Generalstabsärztin. Das liegt vor allem daran, dass 13 Jahre nicht reichen, um auf der Karriereleiter beim Bund so weit oben anzukommen. Sanitäterinnen gibt es schon länger.

Aber auch insgesamt liegt der Frauenanteil bei der Bundeswehr noch weit hinter den ursprünglichen Erwartungen. Von den rund 186 000 Soldaten sind nur 10,1 Prozent weiblich. Die Zielmarke liegt bei 15 Prozent. Dafür hat die Bundeswehr jetzt eine Oberbefehlshaberin, die versuchen wird, die Vorbehalte gegen Frauen in der Bundeswehr einzudämmen und ihren Anteil zu erhöhen.

Die Studie spielt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei ihrer Offensive für eine familienfreundliche Bundeswehr in die Karten. Die Daten zeigten, „dass die Bundeswehr mit der gestarteten Attraktivitätsoffensive auf dem richtigen Weg ist und wir an vielen Punkten anzusetzen haben“, sagte sie am Freitag.

Zunächst einmal herrscht im Ministerium aber eine gewisse Ratlosigkeit, was genau zu tun ist, um der Skepsis gegenüber Frauen in der Bundeswehr entgegenzuwirken. Der zuständige Abteilungsleiter, Vizeadmiral Heinrich Lange, wollte sich zunächst nicht zu konkreten Maßnahmen äußern. „Wir sind daran interessiert, ein ungeschminktes Bild in dieser Frage zu haben“, sagte er. „Für konkrete Handlungsempfehlungen ist es jetzt allerdings zu früh.“ Zunächst einmal sei ein Symposium zu dem Thema geplant.

Stichwort: Staatsbürgerinnen in Uniform

Ob Heer, Marine oder Luftwaffe – Frauen stehen seit 2001 alle Laufbahnen in der Bundeswehr offen. Entscheidend sind laut Bundeswehr allein Ausbildung und fachliche Eignung. So nehmen ständig mehr als 300 Soldatinnen an Auslandseinsätzen wie in Afghanistan teil. Ihre wachsende Zahl fördere die Akzeptanz der Truppe in der Gesellschaft, heißt es. Von gegenwärtig etwa 18000 Frauen unter 185000 Berufs- und Zeitsoldaten sind rund 7000 im Sanitätsdienst tätig – mehr als bei Heer (3400), Luftwaffe (2100) und Marine (1100) zusammen (Stand Dezember 2013). Weitere 4350 Frauen werden in der Streitkräftebasis eingesetzt – von der Satellitenaufklärung bis zum Wachbataillon beim Verteidigungsministerium. Den Dienst an der Waffe ermöglichte Frauen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Januar 2000. Soldatengesetz und Grundgesetz wurden geändert. Anfang 2001 begannen die ersten 244 Frauen ihre Grundausbildung. (dpa)

Tausende 17-Jährige dienen

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr hat in den vergangenen drei Jahren mehr als 3000 minderjährige Soldaten rekrutiert. Allein im Jahr 2013 seien 1032 17-Jährige eingestellt worden, sagte am Freitag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Kritik an der Praxis wies er zurück: „Sie werden an der Waffe ausgebildet, aber nicht an der Waffe eingesetzt.“ Die SPD forderte den Verzicht auf die Rekrutierung Minderjähriger.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums können Soldaten erst als Volljährige ihren Dienst ohne Einschränkungen versehen. An Auslandseinsätzen nähmen Jugendliche nicht teil. Zudem würden sie nur mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingestellt. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag teilte die Regierung zudem mit: „Die Praxis der Bundeswehr steht im Einklang mit geltendem nationalen wie internationalem Recht.“ Sie entspreche in vollem Umfang dem Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention, das die Beteiligung Minderjähriger an bewaffneten Konflikten ächte.