Söder: Deutschland hat „dramatischen Rückstand beim Impfen“

Die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU), werden am Mittwoch wohl wieder nicht zum Abendessen zuhause sein. „Es wird ein langer Tag“, sagte Söder am Montag in einer Video-Pressekonferenz mit seinem sächsischen Amtskollegen Kretschmer über die am Mittwoch anberaumte neuerliche Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Es müsse eine „entscheidende Weichenstellung“ in „instabiler Lage“ vorgenommen werden und: „Wenn wir am Mittwoch einen Fehler machen, wird Vertrauen grundlegend verspielt.“

Der bisher geltenden Impfreihenfolge in Deutschland wollen die beiden konservativen Ministerpräsidenten nicht mehr lange zusehen. Davon abweichen wollen die Länderchefs möglichst schon jetzt in ihren Corona-Hotpots, die sich fast ausnahmslos entlang der Ländergrenzen zu Tschechien reihen. Söder versprach für die bayerischen Grenzlandkreise in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern weitere zusätzliche Impfdosen über die bereits zugesagten 1000 pro Landkreis hinaus. Man müsse schnell dazu kommen, in den Hotspot-Kreisen Impfangebote für alle Erwachsenen über 18 Jahre zu machen, damit sich die Infektionen mit der britischen Mutante nicht in andere Regionen verbreiteten, sagte Kretschmer.

Grundsätzlich zeigten sich Kretschmer und Söder mit dem Impftempo in Deutschland unzufrieden und wollen daher am Mittwoch auf ein überarbeitetes Impfkonzept drängen, das insbesondere eine rasche Verwendung des Astra-Zeneca-Impfstoffs beinhaltet. Wohin die Überlegungen gehen, machte Söder deutlich: Eigentlich müsste der Astra-Zeneca-Impfstoff „sofort für alle zur Verfügung stehen“ und auch über Haus-, Betriebs- und Schulärzte verabreicht werden. Damit keine Impfdosis in Deutschland liegen bleibt, müsse die entsprechende Verordnung „schnell“ geändert werden.

Der „dramatische Rückstand“ Deutschlands beim Impfen müsse aufgeholt werden. Mit einem „überbürokratisierten System“ werde das nicht gelingen, so der bayerische Ministerpräsident. Auch das Zulassungsverfahren für Impfstoffe müsse beschleunigt werden. Er sei für sichere Arzneimittel und Impfstoffe, es müsse aber zu denken geben, wenn die europäischen Behörden bisher alles zugelassen hätten, was woanders schon zugelassen worden sei, nur mit Verzögerung. Verzögerungen bedeuteten aber weniger Freiheit für die Menschen und mehr wirtschaftliche Schäden.

Impfausweise und Impfpässe hält Söder für „absolut sinnvoll“, „nicht nur für Reisen, sondern auch für den Alltag“. Wenn jeder die Möglichkeit gehabt habe, geimpft zu werden, könne es nicht gerecht sein, Geimpften weiterhin Freiheiten mit Rücksicht auf Impfverweigerer zu verwehren. Kretschmer schloss eine Impfpflicht zu einem späteren Zeitpunkt erneut nicht aus: „Man darf in dieser Situation nicht so schnell nie sagen.“ Vorkehrungen gegen eine neue Infektionswelle und die Kosten einer solchen Pandemie müssten bei diesen Überlegungen eine Rolle spielen.

Unterschiedliche Signale kamen von beiden Ministerpräsidenten, was mögliche Lockerungsbechlüsse durch die Ministerpräsidentenkonferenz betrifft. Söder plädierte – ohne konkret zu werden – für ein „ausbalanciertes Öffnen mit Leitplanken und Sicherheitspuffern“. Ein „Blindflug“ würde zur dritten Pandemie-Welle führen. Bayern will nachSöders Worten grundsätzlich an den Inzidenzwerten 35, 50 und 100 für Lockerungsschritte festhalten. Doch auch ihm ist aber klar, dass man um Öffnungsschritte nicht herum kommen werde: „Ich kenne die Stimmungslage.“ Deshalb werde man am Mittwoch den Menschen „ein Stück Freiheit“ zurückgeben.

Kretschmer warnte vor zu hohen Erwartungen an die Ministerpräsidentenrunde. Seit etwa zehn Tagen stiegen die Infektionszahlen fast überall wieder leicht an. Der sächsische Regierungschef führte das zum einen auf eine „Verhaltsänderung der Bevölkerung“, zum anderen auf das Vordringen der ansteckenderen britischen Virusmutante zurück. „In dieser Zeit“, so Kretschmer, „kann keine große Lockerung erfolgen“, sondern nur „kleine Schritte“, verbunden mit Teststrategien. Das „System der pauschalen Kontaktvermeidung“ müsse durch ein „System der sicheren Kontakte“ mit Hilfe von Schnelltests abgelöst werden.

Die Regierungschefs beider Länder, die jeweils eine lange Grenze zur Tschechischen Republik haben, verteidigten die Grenzkontrollen mit Hilfe der Bundespolizei. Vorschriften zu den Grenzübertritten zu erlassen, ohne dass an den Grenzen kontrolliert werde, „ist alles Placebo“, so Kretschmer. Die „lückenlosen Grenzkontrollen“ müssten „bis zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lage“ aufrecht erhalten bleiben, heißt es in einem von beiden Ländern aufgestellten zehn-Punkte-Plan zur Verbesserung der Lage in den Grenzregionen. Tschechien gilt nicht nur in Europa, sondern weltweit als eines der am höchsten von der Pandemie belasteten Länder.