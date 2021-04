Söder gibt auf: Laschet soll Kanzlerkandidat der Union werden

Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union ist beendet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Montag in München, er werde die Entscheidung des CDU-Bundesvorstands akzeptieren.

„Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union“, so Söder. „Mein Wort, das ich gegeben habe, das gilt.“

Der CDU-Bundesvorstand hatte sich in der Nacht zum Dienstag in einer Sondersitzung mit einer Mehrheit von 77,5 Prozent für den CDU-Vorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen.

Söder dankte seinen Unterstützern im ganzen Bundesgebiet. Für sein Angebot, dem Land zu dienen, habe er „unheimlich viel Zuspruch“ bekommen – von Orts- und Kreisverbänden, von Ministerpräsidenten und „mutigen Abgeordneten, die sehr offen gesagt haben, was sie schätzen“, betonte Söder. Das habe ihn gefreut, bewegt und auch gerührt.

Söder will Laschet "ohne Groll" unterstützen

Dennoch werde er jetzt ohne Groll und mit voller Kraft Armin Laschet im Wahlkampf unterstützen. Dies habe er dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten auch bereits telefonisch zugesichert.

Denn nur eine geschlossene Union könne auch erfolgreich sein. „Wir wollen keine Spaltung, sondern eine geschlossene Gemeinschaft“, sagte der CSU-Chef. Er beendete damit einen Machtkampf, der seit vergangenem Sonntag nicht nur die Union beschäftigt hat.

Der CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte, Söder sei erkennbar „der Kandidat der Herzen“ gewesen. „Aber in der Demokratie entscheidet etwas anderes und am Ende die Mehrheit“, so Blume.

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Nur neun stimmten für Söder (22,5 Prozent), sechs enthielten sich.

Fraktion trifft sich zu Gesprächen

Am Nachmittag steht eine weitere Sitzung der Unionsfraktion an. Dort war es am Dienstag in der vergangenen Woche zu einem harten Schlagabtausch zwischen Söder- und Laschet-Anhängern gekommen.

Mit Spannung wird deshalb erwartet, wie die Reaktion der Abgeordneten auf den Kanzlerkandidaten Laschet ausfällt. Viele hatte sich im Vorfeld besorgt geäußert, weil sie die Basis in ihren Wahlkreisen pro Söder positioniert hatte.