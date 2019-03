So wollen die Parteien das Müllproblem in den Griff bekommen

Die Methodik: Für die Auswertung sind wir so vorgegangen: Wir haben für CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne Grundsatzprogramm, das Programm zur Europawahl 2019 sowie Programme zur Bundestagswahl 2017 und zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 2016 und Bayern 2018 nach diesen Wörtern durchsucht: Plastik, Müll, Abfälle, Abfall, Recycling, Kreislaufwirtschaft. Die Fundstellen haben wir nach konkreten Forderungen durchsucht. Außerdem haben wir an die Pressestelle der Bundeszentrale jeder Partei eine Anfrage mit der Bitte gerichtet, die wichtigsten Forderungen zum Themenkomplex „Müll, Abfall, Kreislaufwirtschaft“ zu nennen. Alle Parteien hatten drei Wochen Zeit für eine Antwort.