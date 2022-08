So wahrscheinlich ist ein kompletter Blackout

Licht aus, Fernseher stumm, WLAN tot. Der Blick aus dem Fenster verrät: Auch bei den Nachbarn ist alles dunkel. Ein flächendeckender Stromausfall. Was bislang hierzulande undenkbar schien, könnte im kommenden Winter geschehen – mit katastrophalen Folgen. Denn der russische Präsident Wladimir Putin hat die Gaslieferungen nach Deutschland gedrosselt, und dadurch gerät auch die Stromversorgung in Gefahr, sogenannte Blackouts drohen. Fragen und Antworten zu einer möglichen Katastrophe.

Was ist die Befürchtung?

„Die Gefahr für einen Blackout ist sehr hoch“, warnt Blackout-Experte Herbert Saurugg. Blackout ist Englisch und bedeutet, wenn es um Energie geht, Stromausfall. Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge meint damit, dass die Menschen tagelang und in weiten Teilen des Landes ohne Strom auskommen müssten. Ein Katastrophenszenario, auf das kaum jemand vorbereitet ist.

Was passiert, wenn der Strom weg ist?

Bei einem Blackout gehen nicht nur Lichter aus, sondern vor allem auch Telefone und das Internet funktionieren nicht mehr. Die gesamte elektronische Kommunikation ist lahmgelegt. So funktioniert beispielsweise auch der tägliche Einkauf im Supermarkt ohne Strom nicht mehr reibungslos. Denn die EC-Karte fällt als Zahlungsmittel aus. Auch das Bargeld wird knapp, weil die strombetriebenen Automaten nicht funktioniern. Die gekühlten Waren tauen auf, verderben.

Nur die allerwichtigsten Bereiche des Lebens sind auf einen Blackout vorbereitet: In wenigen Sekunden springen in Krankenhäusern und Rettungswachen die Notstromaggregate an. Das ist aber nur eine Zwischenlösung, denn diese werden mit Diesel betrieben, der nur begrenzt vorhanden ist. Operationen sind nicht mehr möglich, Atemgeräte versagen, Frühchen, die auf die Wärme des Brutkastens oder Beatmung angewiesen sind, können nicht mehr versorgt werden.

Der Krimiautor Marc Elsberg hat vor Jahren in seinem Bestseller „Blackout“ ein Szenario beschrieben, wonach es nach einem europaweiten Stromausfall quasi innerhalb von Tagen zu einem kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft kommt: Aufstände, Plünderungen, Morde – ohne Strom keine Zivilisation, so die These.

Ganz so schwarz sieht das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages (TAB) die Lage nicht. Doch immerhin „kämen die dadurch ausgelösten Folgen einer nationalen Katastrophe gleich“, resümiert das TAB in einer Studie. Die Katastrophe wäre nach Einschätzung des TAB selbst durch eine Mobilisierung aller internen und externen Kräfte und Ressourcen nicht „beherrschbar“, allenfalls zu mildern.

Warum können Heizlüfter einen Blackout verursachen?

Ausgelöst werden kann diese Katastrophe durch eine Überlastung des Stromnetzes, die vom massenhaften Einsatz von Heizlüftern ausgelöst werden kann: Wenn sich die Menschen entschließen, auf diese Geräte umzusteigen, weil kein Gas zum Heizen mehr fließt. Derzeit sind Radiatoren und Heizlüfter gefragt wie nie zuvor. Bis Juni sind nach Berechnungen des Berliner „Tagesspiegels“ 30 Prozent mehr Geräte verkauft worden als im Vorjahreszeitraum.

Energieexperte Martin Kleimaier schlägt deshalb Alarm. Das massenhafte Anschalten der Heizlüfter könne das Netz überlasten. Die Stromversorgung in Deutschland sei auf eine solche Zusatzbelastung nicht ausgelegt, warnt der Leiter des Fachbereichs „Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie“ beim Technologie-Verband VDE.

Kann man die überlasteten Netze nicht einfach abschalten?

Genau das würde passieren. Denn bei Überlastungen trennen automatische Schalter Teile des Netzes ab, um schlimmere Schäden zu verhindern. Ein bisschen wie eine Sicherung zu Hause. Versuchen lokale Energieversorger die Versorgung wiederherzustellen, bleibt die Überlastungsgefahr durch eingeschaltete Heizlüfter bestehen. Ein Blackout-Teufelskreis droht.

Warum ist neben der Gasversorgung nun auch Strom ein Problem?

Damit aus der Steckdose Strom für Fernseher, Handy oder den Heizlüfter fließt, muss ein kompliziertes europäisches Zusammenspiel aus Kraftwerken, Umspannwerken und Leitungen perfekt funktionieren. Ein organisatorischer Drahtseilakt. Denn Strom kann im Netz nicht gespeichert werden. Es muss immer so viel Energie vorhanden sein, wie gerade verbraucht wird. „Wir fahren am absoluten Limit“, so Blackout-Experte Saurugg. Die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich könnten bei der Hitze nicht mehr gekühlt werden, betont er. Die Wasserkraftwerke in Italien sitzen wegen der Dürre auf dem Trockenen. Auch in Deutschland gibt es große Baustellen. Besonders Bayern fürchtet um die Stromversorgung. Die Kohlekraftwerke wurden dort größtenteils in den 1990er-Jahren abgeschaltet. Das Atomkraftwerk Isar 2 soll zur Jahreswende vom Netz gehen, und die Trassen, die Energie von den Windkraftanlagen an der Küste in den Süden bringen sollen, sind nicht fertig. Das System ist also anfälliger für Störungen.

Sind nur Heizlüfter ein Problem?

Nein, denn Blackouts können auch anders ausgelöst werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nennt vier Hauptursachen: Technisches Versagen wie ausfallende Kraftwerke, weil Turbinen oder Generatoren beschädigt sind. Menschliches Versagen, wenn zum Beispiel Bauarbeiter Leitungen beschädigen. Extremwetterereignisse wie Schneestürme oder Fluten, die Leitungen beschädigen. Sowie Cyberangriffe und Terroranschläge.

Und wie wahrscheinlich ist das?

Grundsätzlich habe Deutschland eine sehr sichere Stromversorgung, teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf Anfrage mit. Lokale Beeinträchtigungen im Stromnetz, die auf einer (lokalen) hohen Leistungsentnahme beruhen, könnten aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, so die Bundesnetzagentur.

Lokale Stromausfälle sind bisher selten. 2020 war jeder Deutsche durchschnittlich 10,73 Minuten vom Strom abgeschnitten. Ein großflächiger und lang andauernder Stromausfall sei aber nicht ausgeschlossen, so das BBK. Deshalb verfolge man die Entwicklung der Lage genau. Eine Einschätzung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout im kommenden Winter ist, ist grundsätzlich schwierig. Auch Blackout-Experte Saurugg kann sie auf Nachfrage nicht beziffern. Klar ist aber: Die Energiekrise verschärft die Anfälligkeit des Systems.

Blackout Vorbereitung: Was tun bei Stromausfall?

Das BBK hat dafür einen Leitfaden herausgegeben und empfiehlt, Taschenlampen und Funkradios (inklusive Ersatzbatterien) im Haus zu haben. Zudem soll man 20 Liter Wasser pro Person und haltbare Lebensmittel für zehn Tage vorhalten. Zubereiten kann man die Lebensmittel auf Campingkochern oder einem Grill im Garten, wenn vorhanden. Grundsätzlich sollte sich jeder Haushalt etwa zwei Wochen selbst versorgen können. Dazu gehören auch Medikamente und Futter für Haustiere. „Es geht nicht darum, ob meine Vorhersage eintritt“, sagt Blackout-Experte Saurugg, „sondern, dass wir vorbereitet sind“.

Brauche ich nun ein Notstromaggregat?

Notstromaggregate, wie sie für Camping oder Festivals angeboten werden, sind mittlerweile fast so beliebt wie die Heizlüfter. Handelsübliche Geräte haben eine Leistung von etwa 2000 Watt. Eine gewisse Anzahl von Haushaltsgeräten kann man damit mehrere Stunden weiterbetreiben. Heizen kann man damit jedoch nicht. Und die Geräte laufen mit Diesel oder Benzin. Treibstoff wird bei Stromausfall jedoch schnell knapp. Denn auch Tankstellen funktionieren mit Strom. Verbraucherschützer Brandis sagt: „Ich würde nicht empfehlen, so ein Gerät für den Haushalt zu kaufen.“

Lohnt sich denn ein Heizlüfter überhaupt?

Preislich eher nicht. „Verbraucher, die ihre Heizung jetzt auf Strom umstellen, müssen am Ende vermutlich mehr zahlen“, sagt Martin Brandis, Energieberater bei der Bundeszentrale des Verbraucherschutzes. Er empfiehlt stattdessen, die alte Gas-Heizung auf Energieeffizienz zu prüfen. Alleine durch eine Optimierung der Einstellungen könne man oft schon viel sparen, so Brandis.