So sieht der Fahrplan zum Kohleausstieg aus

21 Stunden rangen die Mitglieder der Kohlekommission in ihrer letzten Sitzung um eine Lösung, die das Klima schützt, aber auch den Menschen in den deutschen Braunkohlerevieren neue Perspektiven bietet. Doch was steht genau in dem Papier? Die wichtigsten Antworten.

Wann genau endet die Kohleverstromung?

„Als Abschlussdatum empfiehlt die Kommission Ende des Jahres 2038“, steht im Abschlussbericht der Kommission. Dazu kommt eine „Öffnungsklausel“, die die Umweltverbände im Gegenzug für das späte Ausstiegsdatum haben wollten: Wenn der Strommarkt, der Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Lage es zulassen, kann das Ausstiegsdatum im Einvernehmen mit den Betreibern auf 2035 vorgezogen werden. 2032 soll das überprüft werden. Auch 2023, 2026 und 2029 soll der Ausstiegsplan mit Blick auf Versorgungssicherheit, Strompreise, Jobs und Klimaziele auf den Prüfstand.

Wie läuft der Weg zum Ausstieg bis dahin ab?

Ende 2017 haben Kohlekraftwerke Strom mit einer Netto-Leistung von insgesamt 42,6 Gigawatt (GW) hergestellt. Bis 2022 sollen insgesamt 12,5 GW vom Netz gehen. Besonderen Wert legen Klimaschützer darauf, dass darunter 3,1 GW Braunkohle sein sollen – Braunkohleemissionen gelten als besonders klimaschädlich. 2025 soll ein „substanzieller“ Zwischenschritt erfolgen – „möglichst durch ein Innovationsprojekt“. Dabei geht es laut Umweltverbänden um das Kraftwerk Jänschwalde in Brandenburg. Dort soll laut dem Co-Vorsitzenden der Kommission, Stanislaw Tillich, ausprobiert werden, CO2 zu binden und den Ausstoß so um bis zu 90 Prozent zu senken. Die Technologie ist an großen Kraftwerken noch nie ausprobiert worden. Gelingt das Vorhaben nicht, müsste die Anlage nach Darstellung der Umweltverbände dann abgeschaltet werden. Bis 2030 soll noch höchstens 17 GW Kohlestrom am Markt sein. Spätestens 2038 ist Schluss. Welche Kraftwerke abgeschaltet werden, gibt die Kommission nicht vor. Das soll die Bundesregierung nun mit den Betreibern aushandeln.

Wird der Strom für Verbraucher teurer?

Verschiedene Rechenmodelle gehen davon aus. Über die Höhe herrscht jedoch Uneinigkeit. Ab 2023 sieht die Kommission deswegen vor, dass der Bund Privatleute und Unternehmen entlastet. Sie schlägt einen Zuschuss zu den Netzentgelten vor, die einen Teil der Stromrechnung ausmachen. Das würde etwa zwei Milliarden Euro pro Jahr kosten, schätzt die Kommission. Neue Umlagen oder Abgaben soll es nicht geben.

Wie wird den Ländern geholfen?

Um die Wirtschaft in den vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt umzubauen, soll der Bund dort in die Infrastruktur investieren, Behörden und Forschung ansiedeln und Unternehmen fördern. Die Maßnahmen dafür sollen gesetzlich festgeschrieben werden – schon Ende April sollen Eckpunkte für einen Staatsvertrag stehen. Ein solcher würde auch künftige Bundesregierungen an die Vereinbarungen binden. Kosten aus Sicht der Kommission: 40 Milliarden Euro (2 Milliarden pro Jahr, 20 Jahre lang).

Was geschieht mit den Arbeitnehmern?

Für Kohle-Beschäftigte, die älter als 58 Jahre alt sind und wegen des Ausstiegs die Zeit bis zum Renteneintritt überbrücken müssen, soll es ein Anpassungsgeld geben, sowie einen Ausgleich von Renten-Einbußen. Geschätzte Kosten: bis zu fünf Milliarden Euro, die Arbeitgeber und Staat laut Bericht gemeinsam schultern könnten. Betriebsbedingte Kündigungen sollen ausgeschlossen werden. Jüngeren Arbeitnehmern sollen Aus- und Weiterbildungen angeboten werden.

Bleibt der Hambacher Forst?

Das Waldstück am Hambacher Tagebau in Nordrhein-Westfalen ist zum Symbol der Anti-Kohle-Bewegung geworden. Es war einer der großen Streitpunkte, sagte der Kommissionsvorsitzende Pofalla. Im Bericht steht nun, die Kommission halte es für „wünschenswert“, dass der Hambacher Forst bleibt. Umweltschützer hoffen, dass die GW-Entnahme in Nordrhein-Westfalen ausreicht, um den Forst zu retten. Der Besitzer des Waldes, der Energiekonzern RWE, würde den Wald jedoch gerne für den Braunkohleabbau roden lassen. Ein Gericht hatte das gestoppt.