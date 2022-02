Reaktionen aus der Welt auf den russischen Angriff auf die Ukraine

Der russische Angriff auf die Ukraine hat zahlreiche Reaktionen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt nach sich gezogen. Bei uns erhalten Sie einen Überblick über die interessantesten Statements.

Angesichts des russischen Einmarsches in die Ostukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „sofortige Sanktionen“ gegen Moskau gefordert. Er brauche zudem Verteidigungshilfe sowie finanzielle Unterstützung, schrieb Selenskyj nach Telefonaten unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag auf Twitter.

US-Präsident Joe Biden sagte in Washington: „Die Gebete der ganzen Welt sind heute Nacht beim ukrainischen Volk, während es unter einem unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff durch die russischen Streitkräfte leidet.“ Die Welt werde Russland zur Rechenschaft ziehen. Biden wies auch auf eine ganz persönliche Schuld Putins hin: „Präsident Putin hat sich vorsätzlich für einen Krieg entschieden, der katastrophale Todesfälle und menschliches Leid bringen wird. Russland alleine ist für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird, verantwortlich.“

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich deutlich. „Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste“ Es sei ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa.

Außenministerin Baerbock bezeichnete den Tag als Schande für Russland. „Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen“, sagte sie.

Estlands Staatspräsident Alar Karis betonte, dass Putin Lügen nutze, um den Überfall zu rechtfertigen: „Die absurden Vorwände der russischen Führung, die Ukraine anzugreifen, sind falsch, unbegründet und kriminell. Sie wurden erfunden, damit Präsident Putin eine Aggression gegen eine Nation rechtfertigen kann, die Russland nie bedroht hat.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und ein sofortiges Ende gefordert. „Frankreich verurteilt die Entscheidung Russlands, Krieg gegen die Ukraine zu führen, aufs Schärfste“, schrieb Macron am Donnerstagmorgen auf Twitter. Frankreich sei mit der Ukraine solidarisch und an deren Seite. Gemeinsam mit seinen Partnern und Verbündeten handle Frankreich, um ein Ende des Kriegs zu erreichen.

Der russische Präsident Wladimir Putin bringe Krieg zurück nach Europa, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstagmorgen in Brüssel. „Wir verurteilen diesen barbarischen Angriff und die zynischen Argumente, um ihn zu rechtfertigen.“

CSU-Chef Markus Söder hat sich für ein geschlossenes Vorgehen des Westens bei Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. „Es war zu befürchten, was jetzt passiert. Wir hatten immer noch alle gehofft, das lässt sich abwenden“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstagmorgen in München. Es brauche eine Geschlossenheit „in jeder Beziehung“. „Wir stehen auch als Bayern, als CSU, hinter all den Maßnahmen der Bundesregierung“, sagte Söder. Zudem müsse alles getan werden, um die Ukraine zu unterstützen.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York, Linda Thomas-Greenfield. Beschuldigte Putin eines hinterhältigen Vorgehens: „Genau zu der Zeit, als wir uns im Rat versammelten, um Frieden zu suchen, übermittelte Putin eine Kriegsbotschaft in völliger Verachtung für die Verantwortung dieses Rates.“

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sagte am Donnerstagmorgen: „Jetzt ist es an der Zeit für Deutschland aufzuwachen.“ Er kritisierte, dass die bisherigen Mahnungen der Ukrainer kaum gehört worden seien. „Man hat alle Warnungen im Westen ignoriert, auch in Deutschland“, so Melnyk.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat schnelle Wirtschaftssanktionen der EU und der USA angekündigt. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“, Europa und die USA würden koordiniert und gemeinsam vorgehen. „Wir werden sehr schnell sehen, dass wir Wirtschaftssanktionen gemeinsam verhängen gegen Russland.“ Habeck sprach von einem „Angriffskrieg“.

Das findet auch beim Koalitionspartner FDP Zustimmung. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich ebenfalls: „Putin hat sich als Lügner entlarvt. Gemeinsam mit unseren Partnern aus EU, Nato und G7 sind wir solidarisch mit der Ukraine.“