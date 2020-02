So reagieren Politiker aus der Region auf den Rückzug von AKK

Es sind dramatische Tage - und es ist eine extrem gefährliche Lage für die CDU. Keine Woche nach dem politischen Beben in Thüringen zieht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Reißleine und verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur.

Auch den Parteivorsitz will sie abgeben. Etwas mehr als ein Jahr und zwei Monate nach ihrer Wahl und mitten in der Legislaturperiode steht die CDU und mit ihr die ganze Union vor stürmischen Zeiten: eine Parteivorsitzende auf dem Rückzug, die Kanzlerkandidatenfrage ungelöst.

So reagieren Politiker aus dem Südwesten auf den Rückzug Kramp-Karrenbauers:

Jetzt gilt es, den Zusammenhalt in der Partei zu stärken.

Ronja Kemmer, CDU-Bundestagsabgeordnete Ulm/Alb-Donau: "Ich habe großen Respekt vor dieser überraschenden Entscheidung. Es ist aber richtig, dass Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in eine Hand gehören, weil wir nur so mit unseren Vorschlägen für Deutschlands Zukunft Gehör finden. Jetzt gilt es in Ruhe ein Verfahren zu entwickeln und den Zusammenhalt in der Partei zu stärken."

Offensichtlich hatte sie nicht die Autorität, die Haltung der Bundes-CDU durchzusetzen.

Lothar Riebsamen, CDU-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Bodensee: "Der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer ist eindeutig auf die Situation in Thüringen zurückzuführen. Offensichtlich hatte sie nicht die Autorität, die Haltung der Bundes-CDU durchzusetzen. Diese ist es, auf keinen Fall mit der AfD zusammen zu votieren. Diese klare Abgrenzung nach links und rechts, für die Annegret Kramp-Karrenbauer steht, halte ich für essenziell. Ein neuer Parteivorsitzender sollte diese Haltung klar vertreten."

Ich habe großes Verständnis für jeden Bürger, der in den letzten Tagen den Kopf geschüttelt hat.

Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabgeordneter Schwarzwald-Baar-Kreis und das Obere Kinzigtal: "Auch wenn der Druck in den letzten Tagen nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen enorm war, so hat mich die Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer, den Vorsitz der CDU in naher Zukunft abzugeben und auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten, heute Morgen überrascht.

Klar ist aber, dass die CDU im Umgang mit AfD und Linken insgesamt in der letzten Woche unglücklich agiert und bundespolitisch den maximalen Schaden aus der schwierigen Lage in Erfurt gezogen hat. Die unendlichen Debatten über den Umgang mit AfD und Linken und der daraus folgende Zick-Zack-Kurs trotz eindeutiger Beschlusslage schaden der CDU enorm. Ich habe großes Verständnis für jeden Bürger, der in den letzten Tagen den Kopf geschüttelt hat.

Insofern ist es richtig, dass die Vorsitzende jetzt für klare Verhältnisse sorgt. Die Entscheidung zum Verzicht kommt zum richtigen Zeitpunkt, da genug Zeit für einen geordneten Wechsel bleibt. Dafür verdient sie Respekt. Jetzt kommt es darauf an, das Ruder herumzureißen, um mit Einigkeit und Kraft in das entscheidende Jahr 2021 zu gehen und das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen.

Der Übergang sollte schnellstmöglich eingeleitet werden, um dem oder der Nachfolgerin möglichst viel Spielraum einzuräumen, um eine überzeugende Vision für Deutschland zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die CDU mit einer Stimme spricht. Eine Klärung erst im Dezember zum nächsten ordentlichen Parteitag hielte ich für falsch."

Die Gefahr ist groß, dass in der CDU ein noch größeres Machtvakuum entsteht.

Margit Stumpp, Grüne-Bundestagsabgeprdnete Wahlkreis Aalen/Heidenheim: "Hinter Frau Kramp-Karrenbauer liegen harte Tage, sie hat nun die logische Konsequenz aus ihrem gescheiterten Krisenmanagement gezogen. Ich wünsche ihr persönlich alles Gute. Durch die Rücktrittsankündigung von Frau Kramp-Karrenbauer ist die verfahrene Situation im Land nicht gelöst.

Die Gefahr ist groß, dass in der CDU ein noch größeres Machtvakuum entsteht. Die Union muss unbedingt klären, wie sie unter diesen Bedingungen eine stabile Regierung tragen kann.

Jedem der gehandelten Nachfolger muss klar sein, dass konservativ-faschistisch keine Zukunftsoption sein kann. Alle Parteien sind jetzt gefragt, nicht parteistrategisch zu taktieren, sondern eine klare Brandmauer gegen die AfD hochzuhalten. Die instabile Situation in Thüringen darf nicht auf Deutschland übergreifen."

Es macht wenig Sinn, Namen zu nennen.

Volker Kauder, CDU-Bundestagsabgeodrneter Wahlkreis Rottweil/Tuttlingen: "Ich bedauere die Entwicklung außerordentlich, aber das ist das Ergebnis einer Führungskrise in unserer Partei." In den vergangenen Tagen habe sich abgezeichnet, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht über die notwendige Autorität im Amt der Parteivorsitzenden verfüge. Jetzt gehe es darum, den Nachfolge-Prozess gut zu organisieren. "Es macht wenig Sinn, Namen zu nennen. Wer in eine Führungsaufgabe will, der muss sich jetzt melden. Und zwar von sich aus." Er beobachte seit einiger Zeit, dass seine Partei um Orientierung ringe. Das und die neusten Entwicklungen machten ihm "große Sorgen".

Ein Desaster wie in Thüringen gefährdet Vertrauen in die Politik und darf sich nicht wiederholen.

Agnieszka Brugger, Grüne-Bundestagsabgeordnete Wahlkreis Ravensburg: "In dieser schwierigen Situation müssen alle Demokratinnen und Demokraten über Parteigrenzen hinweg zusammenstehen und sich klar gegenüber der AfD abgrenzen. Ein Desaster wie in Thüringen gefährdet Vertrauen in die Politik und darf sich nicht wiederholen. Gerade FDP und Union müssen jetzt zeigen, dass sie daraus gelernt haben."

Die CDU muss dringend ihre innere Zerrissenheit und ihr Verhältnis zur AfD klären.

Martin Gerster, SPD-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Biberach: "Die CDU muss dringend ihre innere Zerrissenheit und ihr Verhältnis zur AfD klären, insbesondere weil die Abstimmungen in Thüringen letzte Woche unserer Demokratie schweren Schaden zugefügt haben. Aus meiner Sicht darf die CDU dabei keinen Zweifel an der gemeinsamen demokratischen Brandmauer nach rechts aufkommen lassen."

Wir brauchen jetzt eine Führungspersönlichkeit.

Josef Rief, CDU-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Biberach: "Das ist nicht gut für die Stabilität in der Partei und im Land. Wir brauchen jetzt eine Führungspersönlichkeit. Grundlage muss immer unser christliches Menschenbild sein. Das heißt, eine Zusammenarbeit ist nicht möglich mit Leuten, die den Holocaust relativieren. Auch nicht mit Leuten, die sagen, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in einer Hand wären."

Das war die Folge einer länger zerbröselnden Autorität von Annegret Kramp-Karrenbauer.

Benjamin Strasser, FDP-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Ravensburg: "Das war die Folge einer länger zerbröselnden Autorität von Annegret Kramp-Karrenbauer. Insofern ist der Rückzug ihr erster konsequente Schritt seit Monaten."