So hilft eine Allgäuer Organisation den Anschlagsopfern in Sri Lanka

Am Ostersonntag ist der Terror nach Sri Lanka zurückgekehrt. Über 300 Menschen wurden bei Anschlägen auf Kirchen und Luxushotels getötet, mehrere Hundert verletzt, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ hat sich zu den Taten bekannt. Die Allgäuer Hilfsorganisation Humedica ist seit über 35 Jahren auf der Insel im Indischen Ozean tätig – und leistet auch jetzt Hilfe in dem Land, in dem bis vor zehn Jahren ein Bürgerkrieg gewütet hat.

Wolfgang Groß, Geschäftsführer von Humedica, sitzt grade im Ostergottesdienst der tamilischen True Light Revival Church in Stuttgart, als ihn auf seinem Smartphone die ersten Informationen über die Anschläge erreichen. Seine Ehefrau stammt aus Sri Lanka. Groß unterbricht den Gottesdienst und informiert den Pastor, was geschehen ist. Der Gemeindeleiter ruft daraufhin zum Gebet für die Betroffenen auf. „Es war ein großer Schock für uns alle“, sagt Groß.

Der Geschäftsführer schreibt noch während des Gottesdienstes eine erste E-Mail nach Sri Lanka, an den Landesdirektor Gerard Prithiviraj der Tochterorganisation Humedica Lanka. Seit 1983 ist die Allgäuer Hilfsorganisation in Sri Lanka tätig, seit über 25 Jahren mit einem eigenen Hilfswerk vor Ort. Zahlreiche Katastropheneinsätze hat Humedica laut Groß seitdem bewältigt, hauptsächlich nach Monsunregen oder Überschwemmungen. Einen solchen Ausnahmezustand wie am Ostersonntag hat er selten erlebt, sagt der Geschäftsführer. „Die Situation hat sich stündlich verändert“, meint Groß und ergänzt: „Jeder vor Ort hatte Angst, es könnte ihn selbst auch noch treffen.“ Mittlerweile hat der Islamische Staat die Tat für sich reklamiert.

Prithiviraj kontaktiert nach dem Anruf aus Deutschland das Ministerium für Katastrophenhilfe in Sri Lanka. Dem Landesdirektor und einem Helferteam wird erlaubt, in das „National Hospital“, das nationale Krankenhaus in Colombo zu fahren und Getränke, Lebensmittel und Hygieneartikel an die Betroffenen zu verteilen. Die Allgäuer Hilfswerk hat dafür bereits eine erste Soforthilfe von 10 000 Euro aus Rücklagen bereitgestellt.

Direkter Austausch

„Aktuell arbeiten wir direkt mit der Unfall- und Notfall-Abteilung des Gesundheitsministeriums in Sri Lanka zusammen“, berichtet Landesdirektor Prithiviraj aus Sri Lanka. Kommende Schritte seien nun mit Partnerorganisationen seelischen und psychologischen Beistand zu leisten, Verletzte ohne die notwendige Krankenversicherung zu unterstützen und Familien, die ihr Einkommen durch den Tod von Vater oder Mutter verloren haben, besonders beizustehen. „Wir stehen im direkten Austausch mit Leitern der angegriffenen Gemeinden, zum Beispiel mit der Zion-Kirche in Batticaloa, in der vor allem Christen und Hindus betroffen waren“, sagte Prithiviraj. Besonders wichtig sei jetzt, dass die Sri Lanker zusammenstehen und die Vorfälle keinen Keil in die Gesellschaft treiben.

Die Tochterorganisation von Humedica engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für den Austausch und die Versöhnung der unterschiedlichen Religionen auf Sri Lanka. Groß sagt: „Wir wollen mit allen Mitteln dagegen wirken, dass sich nun die ganze Wut der Sri Lanker auf Muslime konzentriert.“

Humedica Lanka hat derzeit 25 Mitarbeiter vor Ort. Etwa zehn waren nach den Anschlägen laut Groß im Einsatz. Wie viele Helfer die Organisation weiterhin einsetzen kann, hänge von den weiteren Spenden ab, die bei Humedica eingehen. Der Geschäftsführer ist jedoch optimistisch: „Nach dem Tsunami 2004 haben uns auch zahlreiche Spenden erreicht.“

Warten auf Namen der Opfer

Außerdem warte die die Organisation im Moment noch auf die Namen und Adressen der Verletzten sowie der Familien und Personen, die eine seelische und finanzielle Unterstützung benötigen. „Dafür stehen wir im ständigen Austausch mit den zuständigen Ministerien“, sagt Groß. Der Geschäftsführer rechnet mit den Daten in den nächsten Tagen. Erst wenn diese da seien, könne Humedica die weiteren Maßnahmen planen.Vor Ort in Kaufbeuren bestehe die Hauptarbeit derzeit darin, Spenden für die Opfer zu sammeln.

Im März noch war Groß mit einem Mitarbeiter in Sri Lanka. „Es gab überhaupt keine Anzeichen für diese Katastrophe“, sagt er. Alles sei wie immer gewesen. „Wir waren so froh, dass sich endlich alles beruhigt hat.“