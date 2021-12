SMS von Merkel

Wer kennt Neil Papworth? Genau, keiner. Doch Papworths Erfindung kennt jeder: die SMS. Im Dezember 1992 hat der Engländer die erste Handy-Kurznachricht verschickt. Und er ist überzeugt, dass dies trotz WhatsApp und Co. auch noch lange so sein wird. „Die SMS wurde schon vor 20 Jahren für tot erklärt, aber es gibt sie immer noch – und das dürfte in Zukunft auch noch so sein“, sagte er nun.

Ob er richtig liegt? Eine der eifrigsten SMS-Versenderinnen ist soeben jedoch in Pension gegangen: Angela Merkel (weiterhin CDU). Sehr zum Leidwesen Markus Söders. Dass Bayerns wortgewaltiger Regierungs-chef ein Freund lautloser Kommunikation ist, überrascht dann doch. Söder erzählte jedenfalls, dass er während der Pandemie auf diesem Weg hilfreiche Tipps von Merkel erhalten habe. „Ich nenne das immer Konfuzius-SMS, weil sie viel Lebensweisheit enthalten“, sagte Söder. Einmal habe sie ihm geschrieben: „Regieren heißt leiden.“ Eine andere SMS lautete: „Man muss vergessen können.“

Klingt aber doch eher nach Kanzlerin, eher pragmatisch als philosophisch. Ohnehin wäre es spannender gewesen, Söder hätte die Inhalte anderer Merkel-SMS ausgeplaudert – etwa zum Wiedergänger Merz oder zum Niedergänger Laschet. Aber zumindest da hat der CSU-Chef den alten Chinesen wohl gelesen. Der sagte vor mehr als 2500 Jahren: „Wenn das, was Du sagen möchtest, nicht schöner ist als die Stille, dann schweige.“ Ansonsten ist der Pandemie-Söder eher Konfusius als Konfuzius. Letzter nämlich wusste: „Über das Ziel hinausschießen ist eben so schlimm, wie nicht ans Ziel kommen.“ (jos)