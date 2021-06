Slowenien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Von Schwäbische Zeitung

Ihre Vereinsmeisterschaften gemeinsam ausgerichtet haben am vergangenen Samstag die Turnerinnen des TSV Eriskirch und des TSV Tettnang. Da in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle nach wie vor Sanierungsarbeiten stattfinden, war die neue Sporthalle in Eriskirch der Ort des Geschehens. Ungewohnt für die Tettnanger auf der einen Seite, auf der anderen Seite jedoch auch wieder nicht – schließlich dürfen die TSV-Turnerinnen seit einem dreiviertel Jahr in Eriskirch trainieren und sind dort also mittlerweile auch zu Hause.