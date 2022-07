Sky du Mont hat vorgesorgt

Der Schauspieler Sky du Mont, bekannt aus vielen Rollen, in denen er gerne blasierte Schönlinge darstellt und sich dabei auf eine natürliche Arroganz verlassen kann, denkt mit seinen 75 Jahren über das Unvermeidliche nach: den Tod. Und weil das mit dem Ableben eine bekanntermaßen vertrackte Sache ist, möchte der Mime nichts zu Zufall überlassen. Sarg und letzte Ruhestätte sind bereist ausgewählt. Die künftigen Hinterbliebenen haben es so komfortabel und können sich, wenn Herr du Mont dereinst ins himmlische Fach gewechselt ist, ganz bequem auf die Trauer konzentrieren.

Natürlich machen sich normale Bürger auch so ihre Gedanken, was wohl auf Erden in jenen Tag passiert, wenn der Schlag des letzten Stündleins verklungen ist. Die Finanzbranche bietet zur Vorsorge sogenannte Sterbeversicherungen an. Was sich wie das Gegenteil einer Lebensversicherung anhört, ist im Grunde aber genau das Gleiche. Denn der Totenschein ist in beiden Fällen das Ticket zur Auszahlung einer Geldsumme.

Die Idee hinter der Sterbeversicherung ist, für die würdevolle letzte Reise auf den Friedhof vorsorglich selbst aufzukommen. Denn bei Hinterbliebenen ist ja nie nicht sicher, wie es um den Willen oder die finanziellen Möglichkeiten bestellt ist. Womöglich reicht das Geld für Würde dann nicht. Und das würde den Verstorbenen doch arg kränken. Sky du Mont jedenfalls hat vorgesorgt. Er war viermal verheiratet und hat dadurch naturgemäß viele Hinterbliebene, die ihm seine Weitsicht – hoffentlich erst in ferner Zukunft – danken werden. (nyf)