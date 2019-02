Skandal-Bischof darf vorerst im Priesterstand bleiben

Mit dem Urteil gegen den australischen Kardinal George Pell wegen der Vergewaltigung eines Chorknaben und sexueller Belästigung eines weiteren Jungen erreicht am Dienstag die nächste Schockwelle im weltweiten Skandal um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche den Vatikan. Zwar hat ein Gericht in Melbourne den 77-Jährigen schon im Dezember 2018 für schuldig befunden, sich in den 1990er-Jahren als Erzbischof der australischen Metropole an zwei 13-jährigen Jungen vergangen zu haben.

Doch durfte nach australischem Recht bisher nicht darüber berichtet werden: Geschworene in einem eventuell zu verhandelnden zweiten Fall sollten nicht beeinflusst werden. Man durfte nicht einmal berichten, dass verboten war, zu berichten. Dass aber Papst Franziskus seither wusste, dass sein ehemaliger Finanzminister mit bis zu 50 Jahren Haft zu rechnen hat, darf als gewiss gelten.

Doch an Tag zwei nach dem Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan hebt die australische Justiz die Nachrichtensperre zum Fall Pell auf, denn es wird keinen zweiten Prozess um Vorgänge aus den 1970er-Jahren geben.

Die Höhe der Strafe muss noch festgelegt werden. Die Beratungen über das genaue Strafmaß werden an diesem Mittwoch beginnen. Pell muss dazu persönlich erscheinen. Dass die Verurteilung Pells nun an die Öffentlichkeit kommt, ist für Papst Franziskus kurz nach dem Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan eine weitere Hiobsbotschaft. Denn der ehemalige Finanzminister des Vatikan und Vertraute des Papstes ist weltweit der ranghöchste katholische Würdenträger, der wegen des sexuellen Missbrauchs von Jungen angeklagt und verurteilt wurde. Pell war bis Mitte 2017 die Nummer 3 im Kirchenstaat. Außerdem gehörte er dem einflussreichen Kardinalsrat K 9 an. Wegen der Vorwürfe hatte er sich im Sommer 2017 beurlauben lassen und lebt seither wieder in Australien.

Fernsehbilder vom Dienstagmorgen europäischer Zeit aus Melbourne zeigen den hünenhaften Kardinal, der schweigend den Justizpalast von Melbourne verlässt. Opfer protestieren wütend. Ein Mann brüllt: „Du bist eine Schande.“ Ein anderer schreit ihm ins Gesicht: „Du wirst in der Hölle verbrennen, Pell!“ Der schweigt seit Prozessbeginn und bestreitet alle Vorwürfe. Über seine Anwälte lässt er auch am Dienstag erklären: „Kardinal Pell hat immer seine Unschuld beteuert. Das macht er auch weiterhin.“ Seine Anwälte kündigen an, in die nächste Instanz zu gehen.

Franziskus wartet ab

Auf das Urteil im Berufungsverfahren will offensichtlich auch Papst Franziskus warten und dann über die kirchliche Zukunft des Australiers entscheiden. Bis zuletzt hatte Franziskus an ihm festgehalten – Motto war stets, erst zu reagieren, wenn die Schuld gerichtlich bewiesen sei.

Das ist zwar jetzt der Fall, doch der Vatikan wartet weiter. Pell habe „das Recht, sich bis in die letzte Instanz zu verteidigen“, erklärt Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti am Dienstag. Sofortige Konsequenzen wird es demnach nicht geben. Gisotti spricht dennoch von einer „schmerzhaften Nachricht“, die „viele Menschen nicht nur in Australien schockiert“. Bereits verhängte Maßnahmen gegen Pell würden weiter gelten. Der Kardinal dürfe – „bis die Fakten definitiv geklärt sind“ – weder sein Priesteramt öffentlich ausüben noch Kontakt mit Minderjährigen haben.

In den Vatikan wird Pell höchstwahrscheinlich nicht zurückkehren: Seine fünfjährige Amtszeit als Präfekt des Wirtschaftssekretariats – so der offizielle Titel – ist seit diesem Sonntag eigentlich regulär vorbei. Allerdings hat der Vatikan bisher nicht offiziell gemacht, dass Pell das Amt nicht mehr inne hat. Einen Nachfolger für das wichtige Amt hat der Papst noch nicht ernannt.

Wenn der Papst Ernst machen will mit seiner angeblich harten Hand gegen Missbrauchstäter, müsste er Pell aber wohl auch die Kardinalswürde aberkennen und ihn aus dem Priesterstand entlassen – letzteres ist die Höchststrafe in der katholischen Kirche. Dass Franziskus vor dieser Konsequenz nicht zurückschreckt, hat er erst vor zehn Tagen bewiesen, als er den früheren Washingtoner Erzbischof Theodore McCarric aus dem Klerikerstand entließ. Diese kirchenrechtliche Höchststrafe könnte nun auch auf Pell warten, der pikanterweise einst mit seiner bistumseigenen Anti-Missbrauchs-Strategie vorgeprescht war und damit seine australischen Amtsbrüder brüskiert hatte.