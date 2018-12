Sieling: Leistung der Berliner Koalition ist „traurig“

Mit der Übergabe der Bäckerei Straub an eine jüngere Generation endet am 5. Januar in Bad Schussenried eine knapp 120-jährige Familientradition. Bäckermeister Paul Straub (70) tritt nach gut 55 Berufsjahren zum Jahresende in den Ruhestand. Als „Vennys Altdeutsches Backhaus“ führen Venita und Thomas Möbius den Handwerksbetrieb in der Wilhelm-Schussen-Straße 44 weiter. Ab 6. Januar gibt es hier erstmals einen Verkauf an Sonn- und Feiertagen.

Befragt nach der Straubschen Bäckertradition muss der Enkel des Gründers weit zurückrechnen.