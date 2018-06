Sicher auf Kurs

Mit Bedacht ist Frank-Walter Steinmeier in Israel durch politische Untiefen gesteuert. Er hat Kurs gehalten, ohne Benjamin Netanjahu zu düpieren und ohne jene Protagonisten der Zivilgesellschaft im Stich zu lassen, die als Nestbeschmutzer abgetan werden.

Er hat sich dabei weder Verweise auf „völkerrechtliche Siedleraktivitäten“ verkniffen, noch Kritik an Netanjahus Ausladung von Sigmar Gabriel, weil der auf seinem Treffen mit Breaking the Silence bestand. All dies hat Steinmeier in soviel Wertschätzung für die israelische Demokratie und in deutsche Demut angesichts der NS-Vergangenheit eingepackt, dass selbst Netanjahu nicht widersprechen mochte.

Das deutsch-israelische Verhältnis ist wieder im Lot. Steinmeiers Rede in der Hebräischen Universität verdient auch in der deutschen Debatte Gehör. Zum Beispiel der Satz: „Sprechverbote helfen nicht beim Verstehen.“ Vor Kampagnen zu kuschen, die eine Absage von Veranstaltungen zum Thema „fünfzig Jahre israelische Besatzung“ erzwangen, steht im Widerspruch dazu. Pro Israel zu sein, heißt eben nicht, sich voll und ganz der Jerusalemer Regierungslinie anzupassen. Steinmeier hat eben vorgemacht, dass es anders geht.