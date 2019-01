Showdown im Vermittlungsausschuss

Es geht um Geld und um Macht, wenn sich am Mittwochabend der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern zur konstituierenden Sitzung in Berlin trifft. Das Grundgesetz soll geändert werden, um den Digitalpakt von Bund und Ländern zu ermöglichen. Die Länder protestieren, sie wollen sich vom Bund nicht in die Bildung reinreden lassen. Als „härteste Nuss“ der Länderseite gilt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretsch mann (Grüne), der die Grundgesetzänderung für überflüssig hält.

Der Bundestag hat mit der Mehrheit aller Parteien – mit Ausnahme der AfD – die Grundgesetzänderung für den Digitalpakt beschlossen. Danach sollen die Länder in den nächsten Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro bekommen. Bis zu diesem Gesetz war es ein langer Weg. Denn schon im Oktober 2016 kündigte die damalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) diesen Pakt an. Sie wollte ihn allerdings selbst erst nach der Bundestagswahl 2017 in Kraft setzen. Die anschließende Regierungsbildung dauerte lange, Wanka blieb nicht Bildungsministerin und ihre Nachfolgerin Anja Karliczek musste sich erst einarbeiten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Busch-mann, wirft der Großen Koalition vor, die Frage zu lange verzögert zu haben und jetzt am Schluss unter Zeitdruck zu geraten.

Schwierige Verhandlungen

Es sind keine einfachen Verhandlungen, wenn sich die je 16 Vertreter von Bund und Ländern einigen müssen. Oft geht es bis spät in die Nacht, und Sigmar Gabriel hat einmal festgestellt: „Wer zu früh müde wird, verliert.“ Hinzu kommt: Der Gesetzentwurf sieht jetzt vor, dass die Länder in eine 50:50-Finanzierung einwilligen sollen, von der vorher keine Rede war. Um den Digitalpakt zu beschleunigen, taten sich FDP und Grüne im Bundestag zusammen. „Die Groko will nur den Digitalpakt, wir wollen mehr: Wir wollen das Tor aufstoßen für mehr Zusammenarbeit im Bund“, sagt Katja Suding, FDP-Fraktionsvize für Bildung. Ihr Parteikollege Buschmann wischt die Bedenken der Länder zur Seite, dass dann der Bund auch in Sachen Bildung regiere. „Föderalismus bewahrt man nicht, indem man ihn konserviert, wie er früher einmal war“, sagt Buschmann an die Adresse Kretschmanns. Es gehe um steigende Qualität in der Bildungspolitik.

Dass sich der Vermittlungsausschuss nun in seiner ersten Sitzung einigt, damit rechnet niemand in Berlin. Dazu seien viele Beteiligte viel zu hoch auf die Palme klettert. Aber schnell soll es gehen, denn viele Schulen planen bereits ab März mit dem Geld aus dem Digitalpakt.