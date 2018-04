Seehofers Mitarbeiter bekommen im Netz lustigen Style-Check

Nachdem Horst Seehofer für die rein männliche Führungsriege seines Innenministeriums bereits Kritik einstecken musste, hat nun auf Twitter ein Schneider die Anzüge der Herren analysiert - mit einem Ergebnis, das einen schmunzeln lässt.

Horst Seehofer selber wird dort als "Schulterpolster-Roboter" bezeichnet und auch die anderen Kollegen kommen nicht gerade gut weg. Mehr als 20 Fehler findet der Herrenausstatter auf dem Bild - von unpassenden Krawatten bis hin zu schlecht sitzenden Hosen.

"A complete style failure". A friend of mine is tailor for custom men's suits in London and posted this picture on fb. #Seehofer #Heimatministerium pic.twitter.com/2lhS2zoLOz — Martin Kraetke (@mkraetke) 31. März 2018

Das Ministerium hatte die neue Riege an Staatssekretären schon vorletzte Woche per Pressemitteilung verkündet und das Bild dazu online gestellt. Kurz darauf nahm das Ministerium das Foto nach eigenen Angaben wieder von der Homepage. Doch über soziale Medien verbreitete sich das Bild trotzdem — mit einiger Verspätung, ab Dienstag. Inklusive massenhaft hämischer und empörter Kommentare.

Wenige Tage danach mühte sich das Ministerium dann, die Wogen zu glätten. Das Foto sei nur aus formalen Gründen „depubliziert“ worden — unter anderem, um der Beratung des Kabinetts über die Personalien nicht vorzugreifen, versichert der Sprecher des Ressorts. Und am Mittwochnachmittag nach der Kabinettssitzung ist das Bild der Herrenriege denn auch wieder online.

Das zwischenzeitliche Verschwinden des Fotos habe rein gar nichts damit zu tun, dass es etwa unpassend gewesen wäre, betont der Sprecher. Auch von einer Reaktion auf die Kritik könne keine Rede sein. Nein, der Minister habe sich bei der Besetzung der Posten für die Personen entschieden, „die aus seiner Sicht die richtigen Personen sind“. Soll das heißen: Es gab keine geeigneten Frauen?

Seibert: In der Regierung "eine gute Mischung"

Unter Thomas de Maizière (CDU) gab es im Innenministerium durchaus eine Staatssekretärin: Emily Haber. Sie war für die gewichtigsten Themen zuständig: Sicherheit und Migration. Mit dem Rückzug von de Maizière verließ auch sie das Haus und ging zurück ins Außenamt. Nun also nur noch männliche Staatssekretäre im Innenressort.

Dabei haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, dass bis 2025 Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt werden sollen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Regierungssprecher Steffen Seibert mahnt, man möge doch bitte die gesamte Regierung betrachten. Dort gebe es eine „gute Mischung von Männern und Frauen“. Mehr als in vergangenen Regierungen. „Die Richtung stimmt“, sagt er. Nun ja.

Frauen in der Minderheit

In der neuen schwarz-roten Bundesregierung sind die Männer klar in der Mehrheit. Unter den Staatsministern und Staatssekretären - parlamentarische und beamtete — sind 45 Männer und nur 18 Frauen. Besonders männerlastig sind neben dem Innenministerium auch die Ressorts von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die Zahl der Staatssekretärinnen dort: ebenfalls null. Ausschließlich männliche Staatssekretäre hat sich auch die Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) ausgesucht. In der Regierungszentrale von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sind die Frauen dagegen in der Überzahl. In den SPD-geführten Ressorts für Arbeit und Familie auch.

Insgesamt sind die Frauen in der SPD aber unzufrieden mit dem Überhang an Männern in den Leitungsjobs ihrer Ressorts. „Die desaströs niedrige Repräsentanz von Frauen bei der Union darf für die SPD kein Maßstab sein“, schimpfte Elke Ferner, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, kürzlich. Auch bei der SPD sei da noch Luft nach oben.

Frauenanteil im Bundestag niedrig

SPD und CDU hatten sich bemüht, gleich viele Frauen und Männer ins Kabinett zu schicken. Doch die CSU spielte nicht mit und nominierte ausschließlich männliche Minister. Nun sitzen neun Männer und sieben Frauen am Kabinettstisch.

Im Bundestag sieht es ebenfalls trist aus: Dort ist der Frauenanteil auf den niedrigsten Wert seit fast 20 Jahren abgesackt. Deutschland hat zwar eine Regierungschefin und bald bekommt auch die SPD erstmals in ihrer mehr als 150-jährigen Geschichte eine Parteichefin. Ansonsten dominieren aber noch ziemlich die Krawattenträger.